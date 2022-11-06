詐團凌虐囚禁求職者 警政署祭第5波大掃蕩

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（中央社記者黃麗芸台北6日電）有詐團在新北市與桃園市凌虐囚禁求職者並棄屍3人。警政署刑事局今天指出，署長黃明昭責令全力掃蕩詐團及黑幫並溯源追查幕後黑手，即起展開「第5波掃蕩詐欺集團、黑道幫派專案」。

刑事局今天發布新聞稿表示，近期新北市警方在新北市淡水區、桃園市中壢區偵破國人求職被騙，並遭受暴力、拘禁案件，不法行徑令國人髮指。對此，黃明昭5日親赴新北市警察局肯定專案小組迅速破案，並重申「掃黑幫、打詐欺，斷金流」為當前治安重點。

同時，黃明昭責令全國警方全力掃蕩詐欺集團及黑幫，並溯源追查幕後黑手，讓不法分子接受嚴厲法律制裁，更規劃自即日起展開「第5波掃蕩詐欺集團、黑道幫派專案」，徹底巡檢全國各地易滋生犯罪處所，不放過任何治安死角及孳生犯罪隱憂地點，致力強化治安安全網絡。

刑事局指出，第5波打詐掃黑專案重點，包括詐欺犯罪集團及黑幫涉有不法者，若涉私刑拘禁，則以人口質押重罪究辦；受理失蹤人口列重大刑案追查，並回溯清查近年來失蹤人口，挖掘被害；持續查訪旅館、民宿及日租套房、社區大樓出租房等。

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以及強化友善通報網，增列房屋出租者、房仲管理人聯合通報機制；主動查找警示帳戶開戶人，清查帳戶流向，無法聯繫者列高風險名單啟動偵查；對社群網路標榜「高薪輕鬆賺錢」徵才貼文，配合台高檢啟動即時下架機制，並追查貼文者身分依法究辦。

刑事局表示，打擊黑道幫派及詐欺犯罪向為政府治安重點工作，警方全力掃蕩犯罪集團之餘，也呼籲國人勿輕信高薪輕鬆的網路貼文利誘，勿因生活經濟壓力，販售自身金融帳戶及相關證件，否則將列入詐欺幫助犯偵辦，也會成為其他被害人遭騙匯款的工具。（編輯：李亨山）1111106