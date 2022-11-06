詐騙集團囚虐案南投尋獲疑第3名死者 主嫌陳樺韋羈押禁見

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新北市警察局刑事警察大隊6日表示，偵辦桃園詐騙集團涉非法拘禁案，借提張嫌前往南投搜尋，在一處公路邊坡下方深處，發現第3名死者，疑為黃男遺體及裝運的手提箱。（翻攝畫面）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年11月6日

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（中央社記者黃旭昇新北6日電）新北市警察局刑警大隊下午表示，偵辦桃園詐騙集團涉非法拘禁案，今天借提張嫌前往南投搜尋，在一處公路邊坡下方深處，發現第3名死者，疑為黃姓被害人遺體及裝運手提箱。

警方表示，市刑大偵辦桃園中壢詐騙集團，涉嫌非法拘禁32名被害人案，其中，一名黃姓被害人在10月中旬墜樓身亡後，疑似遭犯罪嫌疑人載運至南投日月潭附近道路邊坡棄屍。

警方表示，專案小組今天上午借提在押張姓嫌疑人前往現場搜尋，在南投縣警方與消防人員協助下，中午在台21線74.4公里，南投縣魚池鄉靠近日月潭的一處道路邊坡下方深處，發現疑為黃男遺體及裝運的手提箱，遺體大致完整，但因死亡多日，呈現腐敗。

警方說，現場吊掛後，由南投地檢署檢察官協助相驗，確認死者身分。新北警方鑑識人員也將後續採證，並擴大偵辦整起詐騙拘禁虐囚案，是否仍有其他幕後主使者，及在逃嫌疑人。

詐騙集團囚虐求職者還棄屍3人，駭人聽聞引起社會關注。新北市刑警大隊5日晚間於桃園再逮獲3名協助棄屍的邱姓、周姓及葉姓犯嫌3人，目前已逮捕20人，仍在追查其他涉嫌人。

新北市警方之前循線在桃園龜山區的山區，發現1男1女遺體，經警政署刑事局比對指紋，確認死者為45歲黃姓女子與57歲林姓男子，加上今天中午尋獲疑為黃男遺體，目前遭棄屍者為3人。

新北市淡水警分局與刑事警察大隊日前偵辦詐騙集團在新北淡水區拘禁求職者案件後，循線擴大偵辦發現集團與桃園市中壢區的詐騙集團有連結，同時也是凌虐囚禁求職者，整起事件擴大偵辦，警方已救出50餘人。

新北警方調查，詐騙集團成員先約求職受害者見面後，取走存摺與財物，再轉移到社區大樓關押，並拿被害人存摺帳戶做人頭帳戶使用，有人被關最長達40餘天。

警方研判，詐騙集團恐將受害者帳戶當作第2層、第3層帳戶躲避追緝，再租屋避人耳目，才有辦法拘禁被害人這麼久，3名死者仍待檢方進一步相驗與調查。（編輯：李錫璋）1111106

新北市警察局刑事警察大隊6日表示，偵辦桃園詐騙集團涉非法拘禁案，借提張嫌前往南投搜尋，在一處公路邊坡下方深處，發現疑為第3名死者黃男遺體及裝運的手提箱，遺體大致完整，但因死亡多日，呈現腐敗。（翻攝畫面）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年11月6日

4日深夜在桃園龜山逮獲幕後主嫌「茶董」陳樺韋（中），警方訊後5日晚間將他依殺人等6項罪嫌移送偵辦。中央社記者高華謙攝 111年11月5日

詐騙集團囚虐求職者棄屍3人 主嫌陳樺韋羈押禁見

（中央社記者劉世怡台北6日電）詐騙集團囚禁、凌虐求職者還棄屍3人，警方逮捕35歲主嫌「茶董」陳樺韋到案，士林地檢署複訊後，昨天深夜向士林地方法院聲請羈押禁見，法院今天裁准。



新北市警方在士檢指揮下，日前在新北市淡水區與桃園市中壢區分別搗破以34歲呂政儀、21歲張家豪為首的詐騙集團，詐騙集團凌虐並囚禁求職者，警方救出58人、逮獲16名嫌犯。



檢警追查發現，桃園案有3名受害者死亡。士檢除囑託南投地檢相驗1名死者外，檢察官今天會同法醫赴桃園殯儀館，就2具遺體進行解剖以確認死因。



本案至今已陸續逮捕20人，第1波逮捕鄭姓男子等8名嫌犯（其中1名為少年），經檢察官訊問後，將少年移送少年法庭，諭令1人交保，聲押禁見6嫌獲准；第2波逮捕張姓男子等8名嫌犯（其中1名為少年），除1名少年移送少年法庭，檢方將其餘7人聲押禁見獲准。



第3波為3日逮捕主嫌綽號「茶董」的陳樺韋，在他的租屋處起獲新台幣52萬元現金，疑為詐欺所得。陳樺韋做筆錄時僅承認與淡水、中壢幹部合作，警方昨天晚間將陳樺韋依殺人、組織犯罪、詐欺、洗錢、傷害與妨害自由等罪嫌移送，士林地檢署檢察官複訊後，昨天深夜聲請羈押禁見。



士林地方法院收案後，今天下午開庭，認定陳樺韋有羈押必要，裁定羈押禁見。



此外，新北市刑警大隊昨晚於桃園再逮獲協助棄屍的30歲邱嫌、30歲周嫌及31歲葉嫌共3人，移送士林地檢署複訊。（編輯：唐聲揚）1111106