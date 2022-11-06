詐騙集團囚虐求職者棄屍3人 主嫌陳樺韋羈押禁見

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4日深夜在桃園龜山逮獲幕後主嫌「茶董」陳樺韋（中），警方訊後5日晚間將他依殺人等6項罪嫌移送偵辦。中央社記者高華謙攝 111年11月5日

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（中央社記者劉世怡台北6日電）詐騙集團囚禁、凌虐求職者還棄屍3人，警方逮捕35歲主嫌「茶董」陳樺韋到案，士林地檢署複訊後，昨天深夜向士林地方法院聲請羈押禁見，法院今天裁准。

新北市警方在士檢指揮下，日前在新北市淡水區與桃園市中壢區分別搗破以34歲呂政儀、21歲張家豪為首的詐騙集團，詐騙集團凌虐並囚禁求職者，警方救出58人、逮獲16名嫌犯。

檢警追查發現，桃園案有3名受害者死亡。士檢除囑託南投地檢相驗1名死者外，檢察官今天會同法醫赴桃園殯儀館，就2具遺體進行解剖以確認死因。

本案至今已陸續逮捕20人，第1波逮捕鄭姓男子等8名嫌犯（其中1名為少年），經檢察官訊問後，將少年移送少年法庭，諭令1人交保，聲押禁見6嫌獲准；第2波逮捕張姓男子等8名嫌犯（其中1名為少年），除1名少年移送少年法庭，檢方將其餘7人聲押禁見獲准。

第3波為3日逮捕主嫌綽號「茶董」的陳樺韋，在他的租屋處起獲新台幣52萬元現金，疑為詐欺所得。陳樺韋做筆錄時僅承認與淡水、中壢幹部合作，警方昨天晚間將陳樺韋依殺人、組織犯罪、詐欺、洗錢、傷害與妨害自由等罪嫌移送，士林地檢署檢察官複訊後，昨天深夜聲請羈押禁見。

士林地方法院收案後，今天下午開庭，認定陳樺韋有羈押必要，裁定羈押禁見。

此外，新北市刑警大隊昨晚於桃園再逮獲協助棄屍的30歲邱嫌、30歲周嫌及31歲葉嫌共3人，移送士林地檢署複訊。（編輯：唐聲揚）1111106