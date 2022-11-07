詐騙集團囚虐案 鄭文燦：清查新建案及失蹤人口

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（中央社記者葉臻桃園7日電）詐騙集團涉囚虐求職者及棄屍3人，引起社會關注。桃園市長鄭文燦今天說，雖已破案，但桃園警方將擴大清查新建案處所及1年來的失蹤人口，請外界不要為了選舉，重擊警方士氣。

有詐騙集團涉嫌在新北市淡水區與桃園市中壢區囚禁凌虐求職者，還棄屍3人在桃園龜山山區及南投。

鄭文燦晚間在臉書發文表示，當專案小組漏夜看監視器、開了無數次小組會議，努力拼湊過去1個月涉案對象車行軌跡時，過度渲染的政治語言，已經造成對警方偵辦不必要的干擾，也製造市民的恐慌。

鄭文燦說，整個案子起源，是淡水警分局接獲民眾報案，稱有家人求職失蹤，經歷轉折，新北警抓到詐騙集團藏在淡水社區大樓的據點，過程中，發現詐騙集團還有另一個據點，報請士林地檢署指揮偵辦，3日晚間會同桃園市警察局中壢分局等單位攻堅，查獲犯嫌等8人，救出32名被害人。

鄭文燦說，循線追查得知，其中有被害人遭凌虐致死棄屍，龜山警分局等單位清晨帶隊上山找人。這幫犯嫌心思縝密，選擇的拘禁處為新興發展的區域，住戶較少、干擾小，為避免再有此事發生，桃園全面清查。

鄭文燦也說，案件宣布破了，但桃園警方的工作並沒有結束，第一，要擴大清查轄內所有新建案，符合住戶少、出入隱密，可能被詐騙集團作為囚禁處所，第二，要全面清查1年來桃園失蹤人口，有無可能成為類似案件。

鄭文燦說，桃園員警沒有鬆懈，為了維護桃園治安不遺餘力、日夜付出，請不要抹煞員警的努力。（編輯：李錫璋）1111107