監委：台版柬埔寨案手法凶殘 已申請併案調查

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（中央社記者陳俊華台北8日電）監委葉大華、紀惠容今天說，民眾求職遭詐騙、被囚禁虐待事件頻傳，被稱作「台版柬埔寨案」，詐騙集團的凶殘手法與柬埔寨案如出一轍，權責機關有無研提因應策略，上週已申請併案調查。

葉大華、紀惠容透過新聞稿表示，今年初疫情期間，民眾經由各式廣告刊登的打字人員、文字客服及秘書等職缺資訊，前往柬埔寨或緬甸等東南亞國家工作，導致遭跨國詐騙集團拘禁、被扣留個人證件，遭受凌虐及人口販運等事件頻傳，8月2日已申請調查民眾遭詐騙至柬埔寨等國工作案，正進行調查中。

監委指出，近期警方連續破獲國內假求職、真詐騙集團，赫然發現許多民眾經由社群網站或手機簡訊等徵才訊息，遭詐騙集團先以高薪條件誘騙，等民眾抵達指定地點後，旋即被扣留個人證件與存摺，並受到囚禁及虐待，甚至有人不幸遭到棄屍。

監委表示，近期國內北、中、南等地屢傳類似求職遭詐騙事件，與民眾遭詐騙到柬埔寨等國工作案模式高度相似，都涉及嚴重剝奪及侵害人身自由、生命、財產安全及人權保障，且詐騙集團的凶殘手法與柬埔寨案如出一轍，已於上週申請併案調查。

監委指出，相關權責機關對案件掌握程度為何、針對組織性犯罪集團掌握度及法律究責程度如何、為避免類似事件再生，針對涉及人口販運的組織性犯罪集團，相關法令及專責偵查犯罪人力是否足夠、對受害人有無相關具體協助措施等，都有深入了解及調查必要，監察院已併案調查處理中。（編輯：林興盟）1111108