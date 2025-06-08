台中女大生誤信網路徵才受困柬埔寨87天返台 祖孫相擁淚訴對不起

（中央社記者趙麗妍台中8日電）台中2名女大生3月誤信網路徵才廣告，輾轉被帶到柬埔寨，受困詐騙園區87天，阿公先後交付2次贖金，後經里長協調，7日返台，她聲淚俱下和阿公擁抱，並致歉「讓你擔心」。



台中市19歲李姓及18歲林姓進修部女大生，看到網路徵才廣告，遭詐騙至柬埔寨園區工作，經外交部、刑事警察局駐外聯絡官及各方努力下，2人平安脫困，7日下午5時10分搭機返台。



李姓女大生今天和母親及阿公，在沙鹿美仁里長陳建良陪同下，出面說明遭詐騙過程。李女指出，日前在網路看到徵才廣告，內文提到職缺為會做程式的人，薪水待遇新台幣3萬2000元。她為了分擔家計，和友人前往應徵，3月13日抵達香港後，公司卻說當地沒有職缺，需接受外派到金邊工作。



她說，輾轉到了園區後，手機被收走，每天負責製作徵才廣告文案，並上網張貼，工作時間長達10多個小時。某天她趁著園區工作人員交還手機時，假借要上廁所，在廁所內發訊息向台灣的阿姨求救。



李女的阿公在孫女被騙出國期間，天天以淚洗面、夜不成眠；當接獲孫女訊息，表示詐團要求支付每人6萬8000元贖身，阿公四處籌錢，先後匯款13萬6000元，卻疑似被「黑吃黑」，要求家屬繼續匯款。



陳建良指出，透過友人輾轉聯繫，6小時後將2人帶離園區，7日成功返台。李女回台後見到阿公，聲淚俱下，跟阿公道歉，「對不起，讓你擔心了」。阿公拍拍孫女的背表示，「回來就好了」。



阿公也向媒體、社會大眾及里長，深深鞠躬致謝，表示多虧大家的幫助，孫女才能平安返家。



李女也以自身經驗呼籲，在網路看到徵才廣告要小心注意，若文案中提及需配合出差、賺大錢等字眼，要注意是否為詐騙徵才廣告。



校方表示，李生3月起常未到校上課，導師聯絡時，李生說準備轉系，並告知目前在太平區與林生一起居住、工作。5月5日導師提供轉系資訊時，和李女還有聯絡。



導師得知學生狀況後，6月2日通報校安中心，校安中心打電話給阿公，阿公說明孫女目前在國外工作，但每天都能跟家中聯繫，且人身自由，預計下學期回校復讀。校方7日得知李女已返回台灣，非常感謝各界的協助，若李生有意返回學校上課，也會給予相關輔導及協助。（編輯：吳素柔）1140608

台中市李姓女大生（左）誤信網路徵才廣告，輾轉被帶到柬埔寨，受困詐騙園區，經各方協助平安脫困，7日搭機返台，她8日向協助救援的里長致謝後，與媽媽一同離開。中央社記者趙麗妍攝 114年6月8日