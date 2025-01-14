火舞表演者謝岳鵬遭騙至緬甸 脫困返台分享經驗助反詐騙

（中央社記者呂欣憓曼谷14日專電）台灣火舞表演者謝岳鵬遭騙到緬甸詐騙園區被逼從事詐騙工作，台泰警方營救下今天安全返台。謝岳鵬分享了自己的經驗，願意幫忙反詐騙的宣導工作，就是希望不要有人再受騙上當。

27歲的謝岳鵬在臉書應徵海外表演工作，去年耶誕節搭機到泰國後，遭騙至緬甸詐騙園區。在駐泰國代表處、警政署刑事局和移民署駐泰警官以及台灣國際反詐騙協會奔走，及和泰國觀光警察總局合作下，謝岳鵬安全返回泰國，從泰緬邊境出發，今天凌晨抵達曼谷，並搭乘早上的班機返回台灣。

謝岳鵬今天早上在曼谷蘇凡納布機場（Suvarnabhumi Airport）接受中央社訪問時表示，他當時在臉書的社團看到工作機會，丟了履歷給對方，對方提供的表演內容、時間、場地甚至其他人的表演影片等都很到位，他報的價格對方也接受，因此他就飛到了泰國。

謝岳鵬抵達曼谷後對方派人車來接，從曼谷到對方說的指定地點約要4小時車程，他在車上小睡醒來後發現已經超過4小時，感覺不太對勁，司機用山區下雨有土石流的理由表示必須要繞路，因此需要7到8小時，等到了泰國邊境上的城市美索（Mae Sot）之後，對方訂了一間小旅館讓他休息，3小時後有人來敲門表示要接謝岳鵬離開。

車子一路開到了一條河邊，謝岳鵬被要求坐船過河，到了對岸發現對岸的人有配槍，也不是講泰文，他開始意識到情況很不對勁，而且陪同的人要他把手機交出來，謝岳鵬不肯配合，但他感覺當時要跑也不對，因為附近都是拿槍的人，他被推著上了一輛都是軍人的皮卡車後，就被載到詐騙園區。

載謝岳鵬到園區的人表明了就是要他來做詐騙，謝岳鵬詢問了詐騙集團的條件，主管表示要3萬美元（約新台幣99萬）贖金才能放他走，主管表示因為公司付了這麼多錢給仲介，所以謝岳鵬必須要拿出這麼多錢才能走人。

謝岳鵬之後被推進一間小房間，接著有7、8個軍人把謝岳鵬上手銬，並對他拳打腳踢，要他不要想太多好好做詐騙工作，也不要想逃跑，因為園區附近埋了很多地雷，謝岳鵬的手機就被主管拿走。他在小房間上手銬被關了5天，只有欄杆可以靠著休息，完全沒辦法好好睡覺休息。

台灣火舞表演者謝岳鵬遭騙到緬甸詐騙園區，在台泰警方合作營救下14日安全搭機返台。圖為謝岳鵬在鏡頭前展示他在詐騙園區遭毆打所受的傷。中央社記者呂欣憓曼谷攝 114年1月14日

謝岳鵬回憶，5天後他被放出來時，園區又來了2個香港人和1個馬來西亞人，也都是被騙過來的。他觀察，這些詐騙公司的高層都是中國人，而9成做詐騙工作的人都是講中文，像是中國人、台灣人、香港人和馬來西亞人。

謝岳鵬說，他回到辦公室時想辦法利用電腦傳出求救訊息，「不知道電腦有沒有被監控，心理壓力很大，弄不好會出人命，但不做也是等死，我想盡辦法先搞出名堂，把訊息發送給身邊朋友，家人好友知道訊息後，就透過網路將事情傳播出去。」

謝岳鵬試圖利用電腦傳訊求救的事情後來遭到主管發現，他就被送到附近的軍事基地以示懲罰，每天早上被脫掉上衣並銬在單槓上站著3小時，中午只有白飯和一小塊肉，下午繼續在大太陽下站著或是搬磚頭走路。謝岳鵬說，有些更狠的公司連鞋子都不給，受傷更不可能給藥擦，他就這樣在軍事基地被關了9天。歷劫歸來的謝岳鵬以自身經歷告訴有意接海外工作的民眾，在挑選工作機會時要小心謹慎，以他的專業火舞表演來說，如果是到知名島嶼表演或是一大群人一起出國就沒問題，但如果是到比較不知名的地方，最好多問問身邊有相關經驗的朋友，沒有把握的地方就不要去。

台灣火舞表演者謝岳鵬遭騙到緬甸詐騙園區，在台泰警方合作下14日安全搭機返台。圖為謝岳鵬在詐騙園區被懲罰曝曬後的傷口。（泰國警方提供）中央社記者呂欣憓曼谷傳真 114年1月14日

謝岳鵬回憶，他一直到美索的旅館時他都還沒覺得有問題，因為還在泰國境內，甚至看到河的時候也不覺得那是國界，直到渡了河看到荷槍軍人以及聽到陌生語言才驚覺不對，但那時候已經來不及了。

謝岳鵬提供了幾個警示點，例如詐騙集團幫他訂的機票來回不同家航空公司，因為這樣回程比較容易取消，開車比預定時間超過也代表有問題。他提醒只要看到河就不能過，當下立刻強行逃跑都還有離開的機會，但只要到了緬甸這邊就很難脫身。

謝岳鵬也建議，一路上最好開著手機定位，同時記錄周遭風景和建築物，必要的時候身上的東西就斷捨離，情況不對時能逃跑就逃跑。

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謝岳鵬說，他在園區的時候聽到被騙的理由百百種，有的是被自己親兄弟賣了，有的是到泰國見網戀對象，還有宣稱幫忙帶錢或背黃金到泰國有佣金，輕鬆打字賺錢等，「這些都是假的。」

他表示，返台之後很願意幫忙反詐騙的宣導工作，他在園區看到年齡最小的還有19歲，他也很願意到校園演講，避免更多年輕人落入陷阱。（編輯：高照芬）1140114

台灣火舞表演者謝岳鵬（左）2024年底遭騙至緬甸詐騙園區，在台灣警方和泰國警方積極合作下，14日早上搭機返回台灣。中央社記者呂欣憓曼谷攝 114年1月14日