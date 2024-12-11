詐騙虐囚3死案 主犯傅榆藺、陳樺韋無期徒刑定讞

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（中央社記者謝幸恩台北11日電）求職詐騙虐囚3死案，主犯傅榆藺及陳樺韋在一、二審均判處無期徒刑。最高法院認定原判決量刑無違背法令情形，今天駁回上訴，全案定讞。

最高法院新聞稿指出，此案29名被告，二審有25人提起上訴，其中24人再上訴三審；主犯傅榆藺、陳樺韋應執行無期徒刑定讞，22名共犯分別判處5年至29年6月不等徒刑定讞，另有5名共犯未上訴三審或上訴不合法而確定。

全案起於，新北市警方於民國111年間接獲民眾報案，指其兒子北上應徵工作卻遭詐騙集團囚禁；警方歷經數波攻堅救出遭囚禁者，發現另有3名被害人身亡遭棄屍，隨後在桃園市龜山山區、南投縣山區尋獲遺體，並陸續逮捕詐騙集團成員，全案因而曝光，被外界稱為「台版柬埔寨案」。

檢警查出，詐騙集團首腦「藍道」杜承哲指派傅榆藺與陳樺韋等人組織「車隊」，透過網路以數萬元代價誘使民眾提供帳戶並囚禁帳戶提供者，共有267名被害人遭詐騙，詐得新台幣3億9342萬餘元。案經士林地檢署起訴傅榆藺等人。

一審的士林地方法院認為，29名被告有26人坦承犯行，但審酌傅榆藺等人擔任角色、分工、期間、手段等因素，以不法方式迅速獲得鉅額財物，至今未與被害人調解，犯罪手段極其惡劣、凶殘，依私行拘禁致人於死等罪判處傅榆藺、陳樺韋應執行無期徒刑，褫奪公權終身，並沒收犯罪所得；另27名共犯分別判處1年2月至29年6月不等徒刑。

案經上訴，二審由台灣高等法院分批審理，今年4月間第1波宣判，駁回其中16名共犯上訴，仍判處1年4月至26年不等徒刑；另於7月間第2波宣判，仍判處傅榆藺、陳樺韋應執行無期徒刑，11名共犯各判處5年至29年6月不等徒刑。案經傅榆藺等人與檢察官上訴，最高法院今天駁回上訴，全案定讞。

另一方面，首腦「藍道」杜承哲案發後落網，士檢另行起訴杜承哲等4人。一審的士院今年間依私行拘禁致人於死等罪判處杜男無期徒刑，同案被告薛隆廷、洪俊杰、王昱傑也遭判處無期徒刑，目前上訴高院審理中。（編輯：戴光育）1131211