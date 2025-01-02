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火舞表演者疑遭詐騙赴泰失聯 駐緬甸代表處獲報協處

2025/1/2 12:19
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（中央社記者楊堯茹台北2日電）27歲謝姓火舞表演者疑遭詐騙，去年耶誕節搭機赴泰失聯。外交部今天表示，駐緬甸代表處於2024年12月27日接獲通報後，已透過管道積極協處，並已與當事人家屬取得聯繫。

27歲謝姓火舞表演者疑遭詐騙，去年耶誕節搭機到泰國後失聯，須付贖金才能返家。桃園警方表示，已依相關規定通報重大刑案，另函請外交部協尋。

外交部上午回覆中央社記者提問表示，駐緬甸代表處於2024年12月27日接獲通報後，已透過管道積極協處，並已與當事人家屬取得聯繫。駐處將續依據家屬提供當事人所在位置及聯絡方式等進一步資訊後，繼續提供當事人及家屬必要協助。

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外交部強調，近來接獲多起台灣人入境泰國後，疑遭詐騙集團送至緬甸，並受困緬甸詐騙園區的案例，外交部除已多次透過發布新聞稿等公開方式提醒及周知國人，務必提高警覺，也已將相關資訊轉致內政部警政署，關注海外詐騙案趨勢，擴大宣導及視情增派警力。

外交部表示，將續就本案與內政部警政署等執法機關通力合作，協助受害民眾儘速脫困返國。（編輯：蘇龍麒）1140102

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