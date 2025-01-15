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訪日客破3600萬人大關創新高 台灣604萬人排第3

2025/1/15 16:08
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（中央社東京15日綜合外電報導）日本政府觀光局（JNTO）推估2024年訪日外國客總數高達3686萬9900人，創統計史新高紀錄。從國家別來看，台灣以604萬4400人排名第3；前兩名分別是韓國與中國。

台灣2023年全年共有420萬2434人訪日，2024年增加到604萬4400人，成長率約43.8%。

日本富士新聞網報導，日本政府觀光局推估2024年12月訪日外國客共348萬9800人，改寫2024年10月以331萬2193人創下的單月新高紀錄，也是從1964年開始統計以來，首度出現單月逾340萬人。

而加總2024年全年訪日外國客總數高達3686萬9900人，突破3600萬人大關，比2019年的3188萬2049人還多出約500萬人，創統計史新高。

日本政府觀光局分析，除了櫻花季、楓紅季及暑假學生放假等高峰季分創單月新高外，還有包括來自東亞、東南亞、歐美澳洲及中東地區的訪日客都增加，所以促成年度訪日外國客再創新高。

從國家別來看，韓國以881萬7800人居冠、中國以698萬1200人次之、台灣以604萬4400人排名第3、美國以272萬4600人名列第4、香港以268萬3500人排第5名、泰國以114萬8900人名列第6、澳洲以92萬人排名第7。

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在訪日外國客於日本境內消費金額方面，2024年全年總計為8兆1395億日圓，比過去創新高紀錄的2023年5兆3065億日圓，還增加了逾2兆8000億日圓。

從人均消費金額來看，英國以約38萬3000日圓居冠、澳洲以約38萬2000日圓次之、西班牙以約37萬日圓排名第3、法國以36萬1000日圓排第4名、義大利以約35萬6000日圓居第5名，美國與德國都是約33萬2000日圓。而訪日人數最多的韓國，人均消費金額約11萬日圓。（譯者：黃名璽）1140115

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