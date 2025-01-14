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一次性備品不主動提供 陳世凱籲勿以此抵制國旅

2025/1/14 17:57（1/14 18:29 更新）
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今年元旦起旅宿不主動提供一次性備品。（取自pixabay圖庫）
今年元旦起旅宿不主動提供一次性備品。（取自pixabay圖庫）
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（中央社記者余曉涵台北14日電）今年元旦起旅宿不主動提供一次性備品，引發民眾不滿。交通部長陳世凱今天表示，備品的部分是配合環境部減塑政策，台灣還是很好玩，希望民眾不要因為備品問題就抵制國旅。

環境部推動減塑政策，今年元旦起旅宿不得主動提供一次性備品，引發不少民眾不滿，認為國旅住宿房價已經偏高，但卻沒有提供一次性備品。

交通部觀光署今天發布新聞稿表示，對於「飯店沒有提供一次性備品，就連沐浴乳、洗髮乳都要自己準備」、「飯店不能主動告知，只能等待客人詢問，任何提供備品的意圖都被認定犯規」等情事，都是誤解。

觀光署指出，洗髮乳、潤髮乳、沐浴乳、乳液等4種液態盥洗及保養用品是由小瓶裝改成180毫升以上固定式瓶裝或掛壁式等方式提供；梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀、刮鬍泡、浴帽等6種個人衛生用品，不得陳列房間等營業場所，但飯店櫃檯可告知民眾，若仍有個人衛生用品需求，採免費或付費方式提供。

交通部長陳世凱今天在交通部新春記者會中指出，備品的部分是配合環境部的減塑政策，希望民眾可以支持，台灣還是很好玩，希望民眾不要因為備品問題抵制國旅，還是可以多看看多玩玩，今年春節的旅宿訂房率跟去年相比沒有差很多，整體來說是持平的。

陳世凱坦言，這段期間因為出國旅遊比較划算，讓國旅壓力很大，但還會持續努力。陳世凱指出，過去他每個月都會帶小朋友出去玩，但現在當部長比較忙，就比較沒有時間，但推廣國旅是部長的責任，或許可以用部長帶大家到處玩的系列吸引民眾國旅。

陳世凱表示，至於旅宿房價方面有市場機制，交通部也一直在協助業者，觀光署也非常努力，旅宿業者的問題，像是缺工、增加成本等都一步步協助解決，希望是市場可以朝良性的方向發展。

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至於來台旅客方面，陳世凱表示，113年來台旅客達到786萬人次，今年目標則是1000萬人次，去年沒做到，今年就把它做到，希望不論是桃機、民航局、觀光署、航班跟航點等一起努力來爭取。

陸客方面，陳世凱表示，台灣遞出的善意相當多也相當大，遞出的橄欖枝也比中國還要早也更大枝，但目前對方並沒有回應小兩會（台灣海峽兩岸觀光旅遊協會、中國的海峽兩岸旅遊交流協會）的訴求，呼籲中國屏除政治上的干擾，可以看到台灣的善意。（編輯：陳政偉）1140114

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#陳世凱
陳世凱
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