高薪誘出國再拘禁逼做詐騙 刑事局逮5人法辦

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（中央社記者蘇木春台中2日電）張姓男子組成人口販運集團，去年底陸續以高薪工作誘騙3名被害人至東南亞拘禁，並從事詐騙工作，被害人繳交贖金返台後，刑事局日前循線逮捕張男等5人，依人口販運等罪嫌送辦。

刑事警察局中部打擊犯罪中心今天表示，刑事局於民國113年12月間，陸續發現中部地區有民眾遭誘騙前往東南亞工作後行蹤不明，經製作返台的被害人筆錄及調閱相關資料，發現有集團涉嫌人口販運及詐騙國人出國事證，立即報請台中地檢署指揮偵辦。

案經刑事局中打第六隊與台南市警察局刑警大隊、新營分局及台中市警局第二分局共組專案小組，於今年2月至3月間，循線前往集團位於台中大里、北屯、西屯區及彰化縣員林市的據點及涉案人住處搜索，帶回主嫌25歲張男與共犯等5人偵辦，並查扣現金、證件、手機與電腦等贓證物。

辦案人員查出，張男等人組成的人口販運集團於113年12月間，以至泰國賭場開分及申請帳戶等高薪工作，誆騙3名被害人出境至泰國，待被害人抵泰後即收取護照，並由持槍的武裝分子限制自由拘禁於緬甸苗瓦迪地區從事詐騙工作。

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3名被害人在當地因工作成效不佳，張男便轉由向被害人在台的親友索討贖金，其中2人分別交付新台幣40萬元、65萬元後獲釋，另有1人未付贖金，由刑事局國際科協助救援，於今年3月間自泰國返台。

全案警詢後，依涉嫌詐術使人出國、妨害自由等罪嫌，將張男等5人移送台中地檢署偵辦。（編輯：謝雅竹）1140602