負債男欲赴柬埔寨工作 航空地勤通報航警阻受騙

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（中央社記者吳睿騏桃園機場25日電）蔡姓男子因積欠賭債，經網友以高薪加上提供食宿及免費機票等工作條件誘惑，同意赴柬埔寨，幸好機警的航空地勤人員察覺有異及時報案，再經航警聯繫家人，成功阻止受騙。

航空警察局刑事警察大隊偵一隊隊長李維佳受訪表示，航警局21日接獲航空公司通報，在桃園國際機場第一航廈報到櫃檯蔡姓乘客神色可疑，且持有前往柬埔寨的單程機票，但男子卻對地勤人員表示自己不是要前往柬埔寨，懷疑男子是遭到海外求職詐騙。

李維佳指出，員警到場後與蔡男訪談得知，蔡男在博奕網站賭博積欠賭債，後來在IG（Instagram）認識綽號「程程」與「阿權」2人，經2人介紹一份海外工作，除了薪資高綁約1年，還提供食宿及免費機票等優渥條件，令缺錢還債的蔡男心動同意前往。

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李維佳說，在航警與蔡男談話過程，詐騙集團仍以電話持續遙控蔡男要求登機，員警在確認是海外求職詐騙案後，立即聯繫蔡男家屬，以親情攻勢並提供海外求職詐騙案例，蔡男才發現可能受騙，在親友陪同下放棄出國回家，航警將依據情資持續追查。

航警局呼籲民眾，切勿輕信宣稱海外及東南亞地區高薪工作等不明廣告，話術常以高薪及包吃包住為誘因，提醒民眾確實查核訊息來源及內容真偽，以免受困海外，不僅可能喪失人身自由，危及個人安全，還須付出大筆金錢贖身，實得不償失。（編輯：李錫璋）1140225