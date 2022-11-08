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藍指治安敗壞 刑事局：已實施第五波打詐掃黑專案

2022/11/8 12:49（11/8 13:00 更新）
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（中央社記者王承中台北8日電）台灣爆發詐騙集團凌虐並囚禁求職者，國民黨團批評國內治安敗壞，要求政府全力掃蕩，保障民眾安全。刑事局副局長邱紹洲今天表示，已實施全國第五波的打詐掃黑專案，警政署將全力以赴，持續保障民眾安全。

新北市政府警察局刑事警察大隊日前獲報，有詐騙集團凌虐並囚禁求職者，先後搗破詐團在新北淡水與桃園中壢2處據點，分別救出26名與32名受害者，各逮獲8名嫌犯。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗、書記長李德維、首席副書記長謝衣鳯及副書記長洪孟楷等人，今天在立法院召開記者會。曾銘宗表示，國內治安敗壞到這種程度，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌至今不聞不問，國民黨團要給予最嚴厲的譴責。

曾銘宗指出，請蔡政府拿出具體措施，全力掃蕩暴力詐騙集團，保障求職民眾的人身安全。國內治安如果一再惡化，將要求內政部長徐國勇、警政署長黃明昭下台負責。

與會的警政署刑事局副局長邱紹洲表示，對於民眾遭受拘禁的案件，警政署從今年7月15日開始，訂定打詐行動綱領，其中就包含人頭帳戶的部分，在策進作為中，也確實清查相關廣告貼文訊息，對於不實訊息採取立即下架措施，目前已下架65個團體，151則高薪不實的貼文。

邱紹洲指出，警政署也已在6日起，實施全國第五波的打詐掃黑專案，要求即刻救援一個都不能少，掃黑打詐一個都不放過，警政署將全力以赴，持續保障民眾安全。

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與會的警政署刑事局打詐中心執行秘書黃國師表示，在高檢署的召集下，將建立網路詐欺徵才貼文的下架機制，針對個人網路銀行、約定轉帳額度異常提高加強與金管會的照會，並針對警示帳戶建立高風險的名單。

黃國師指出，將持續強化民眾識詐的警覺性，對於日租套房、出租公寓及社區大樓出租場所，會跟社區管理員、房仲業者建立聯防機制；對於詐欺集團涉及私刑凌虐被害人的案件，未來將從重究辦。（編輯：蘇龍麒）1111108

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