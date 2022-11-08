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男遭詐騙集團棄屍南投山區 檢方指有高處墜落傷痕

2022/11/8 17:30（11/8 21:08 更新）
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新北警方日前破獲詐騙集團囚虐案，其中一名死者黃男被棄屍在南投日月潭山區，警方6日尋獲黃男遺體及運屍用的行李箱。（翻攝畫面）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年11月6日
新北警方日前破獲詐騙集團囚虐案，其中一名死者黃男被棄屍在南投日月潭山區，警方6日尋獲黃男遺體及運屍用的行李箱。（翻攝畫面）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年11月6日
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（中央社記者吳哲豪南投8日電）新北警方日前破獲詐騙集團囚虐案，士檢檢察官今天前往南投殯儀館，相驗被詐騙集團棄屍南投的死者黃男；檢方指出，死者身上有從高處墜落傷痕，但死因仍待確認釐清。

新北市警方在士林地檢署指揮下，日前在新北市淡水區與桃園市中壢區分別破獲以34歲呂政儀、21歲張家豪為首的詐騙集團，詐騙集團凌虐並囚禁求職者，警方救出58人、逮獲16名嫌犯，另有3名受害者死亡。

其中一名死者黃男被棄屍在南投日月潭山區，檢警6日借提張男前往山區指認，警方先發現運屍用的行李箱，後來又發現黃男屍體，不過屍體已無頭顱，且四肢疑似有被動物啃咬痕跡。

士檢主任檢察官陳彥章接受媒體聯訪時指出，死者身上有從高處墜落的傷痕，不過死因仍需等解剖報告出爐，才能確定。

黃男親友今天也前往殯儀館關心相驗情形，親友指出，黃男只說要去北部，但沒講要做什麼，北上後突然手機連續關機3天，他們發現不對勁，向警方報案失蹤，沒想到卻接到通知來認屍。（編輯：謝雅竹）1111108

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