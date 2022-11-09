幫派組人蛇集團 誘騙民眾赴柬埔寨遭逮送辦

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（中央社記者劉建邦台北9日電）台灣民眾日前被誘拐至柬埔寨從事詐騙遭凌虐軟禁事件頻傳，刑事局破獲吳姓竹聯幫成員擔任在台人蛇集團首腦，家人也協助犯案，警詢後依人口販運等罪嫌把吳男等5人送辦。

刑事局召開破獲幫派跨境人蛇詐騙集團案記者會，警政署長黃明昭出席致詞表示，近期發生幫派以高薪求職詐騙被害人後，再拘禁凌虐案，面對藏匿在後的幫派，會持續以斷除金流等作法，加強掃蕩。

黃明昭說，刑事局溯源破獲的2起案件，涉及天道盟、四海幫、竹聯幫，犯罪手法都是以高薪誘騙被害人至柬埔寨工作，並結合當地不法分子脅迫被害人從事電信詐騙，有被害人自費返國後，還被迫以歸還旅費的名義，遭索討費用，將持續執行掃黑、打擊詐騙等專案行動，並以從速、從嚴、從重方向偵辦。

刑事局指出，偵四大隊第二隊8月初受理2名被害人報案，指稱去年12月底遇到包吃住及機票的詐騙手法，且被誘騙至柬埔寨，經查有竹聯幫背景的23歲吳姓男子涉重嫌。

刑事局查出，吳姓男子找家人及友人共組人蛇集團，其中吳男母親還提供金錢，先替被害人買赴柬埔寨的機票，吳男等人再以免費辦簽證、提供食宿等方式騙台灣人赴柬埔寨。

警方說，2名被害人被誘騙至柬埔寨後，一抵達當地機場，護照就被扣留，再被賣到以中國籍犯嫌為首的公司從事詐騙工作，若未達業績，就遭毆打後再轉賣，最後是因生病才被釋放回台灣。

刑事局掌握線索後，循線在新北市板橋區逮捕人蛇集團首腦吳姓男子及其家人。警詢後人口販運等罪嫌把吳男等5人移送新北地檢署偵辦。

另一方面，刑事局破獲四海幫、天道盟共組人蛇集團案，逮捕韋姓男子等10人送辦，警詢後把人移送台北地檢署偵辦。（編輯：李亨山）1111109