詐騙集團囚虐案 法院再裁准羈押2嫌總計21人

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（中央社記者蕭博文台北9日電）士林地檢署偵辦詐騙集團囚虐案，聲請羈押涂姓重要幹部、鄭姓犯嫌，士林地方法院今天裁准羈押禁見，總計全案迄今已有21人遭羈押；此外，檢警今天再逮獲3名犯嫌，將漏夜偵訊。

新北市警方在士檢指揮下，日前在新北市淡水區與桃園市中壢區分別搗破以34歲呂政儀、21歲張家豪為首的詐騙集團；此一詐騙集團囚禁並凌虐求職者，警方救出58人，另在桃園龜山山區與南投尋獲3名死者遺體。

檢警在第1波行動中逮捕鄭姓男子等8名犯嫌（其中1名為少年），除少年移送少年法庭、1人交保，其餘6嫌均遭聲押禁見獲准；檢警第2波逮捕張姓男子等8名犯嫌（其中1名為少年），除少年移送少年法庭，其餘7人聲押禁見獲准。

檢警第3波逮捕主嫌綽號「茶董」的陳樺韋，檢察官訊後聲押獲准；檢警於第4波行動中逮獲協助棄屍的犯嫌，聲押其中涉及遺棄屍體的邱姓、葉姓等2嫌獲准。

第5波，警方於6日逮獲運送物資及發放薪水曾姓犯嫌、另外蔡姓犯嫌涉協助棄屍而自行投案，以及1名謝姓犯嫌到案，3人均遭聲押禁見獲准。

檢警8日循線在屏東恆春一間民宿查獲與主嫌「茶董」陳樺韋同階層的重要幹部、綽號「龍蝦」的涂姓犯嫌及廖姓女友到案，另外逮捕負責拍攝現場回傳報告狀況的46歲鄭姓男子等人，為本案第6波拘捕行動。

警方昨天晚間依殺人等罪嫌將涂男、廖女、鄭男等人移送檢方偵辦，廖女訊後請回，涂男、鄭男遭檢察官聲請羈押禁見，法官今天下午裁准。

士檢統計，全案迄今已有27名被告，其中21人已遭羈押禁見；此外，警方今天另逮獲3嫌偵訊中。（編輯：李錫璋）1111109