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柬埔寨陷人口販運醜聞 與中國聲明共打網賭詐騙

2022/11/11 19:07
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（中央社記者陳家倫河內11日專電）柬埔寨深陷人口販運、網路詐騙醜聞，柬埔寨與中國今天發表聯合公報，內容指出，雙方將深化兩國執法安全合作，推進打擊人口販運、網路賭博、電信詐騙等犯罪。

中國國務院總理李克強8日至11日訪問柬埔寨並與柬國總理洪森（Hun Sen）就雙邊關係及共同關心的國際和地區問題深入交換意見。柬中雙方於今天發表聯合公報，共計有5點聲明。

公報指出，將深化兩國執法安全合作，推進打擊人口販運、網路賭博、電信詐騙及相關衍生惡性犯罪，加強執法能力建設、情報訊息交流等方面合作。落實好中柬共建「一帶一路」安全保障聯合工作組機制架構下的合作協議。

雙方在公報中強調，要堅持真正的多邊主義，反對一切形式的霸權主義和強權政治，反對冷戰思維，反對單邊主義和排他性小圈子，反對干涉別國內政，反對雙重標準，反對將人權問題政治化。

在南海議題方面，雙方呼籲有關各方繼續全面有效落實南海各方行為宣言（DOC），深化海上務實合作，在協商一致基礎上早日達成南海行為準則（COC），將南海建設成為和平之海、友誼之海、合作之海。（編輯：黃自強）1111111

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