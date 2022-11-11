人口販運集團誘至緬甸詐騙 檢警破獲2人羈押

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台中警方接獲線報組成專案小組追查人口販運集團案，鎖定集團在台主嫌50歲張姓與51歲周姓男子，10日兵分多路，搜索集團位於台中多處據點，帶回張男等4人偵辦。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 111年11月11日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中11日電）張男等人涉嫌成立人口販運集團，以介紹境外工作誘騙被害人至緬甸從事詐騙，不配合便被暴力對待，支付賠償金才脫身返台，檢警昨天逮捕張男等4人偵辦，主嫌張男與周男遭中檢聲押獲准。

台中市政府警察局刑警大隊今天發布新聞稿表示，警方獲報有5名被害人於今年3、4月間，自桃園國際機場出境至泰國，分別於6月至9月陸續返國。

警方查出，5名被害人均遭以介紹至境外從事「博弈工作」打工為由，遭誘騙至泰國，再受安排偷渡至緬甸「KK園區」後即遭限制自由，強迫每天必須從事14至16小時的電信詐騙工作，期間若不配合便被施以毆打、電擊及剃光頭髮等暴力對待。

5名被害人被要求支付賠償金才能安排返國，經被害人籌措支付新台幣10至30萬元不等金額後，才陸續安排回台重獲自由。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

案經警方組成專案小組偵辦後，鎖定人口販運集團在台主嫌50歲張男與51歲周男，昨天兵分多路搜索集團位於台中市的多處據點，帶回張男等4人偵辦，並查扣現金59萬元及張男名下銀行帳戶56萬元等不法所得。

檢方今天複訊後，依妨害自由及組織犯罪等罪嫌，向台中地院聲押張男與周男獲准，其餘2人分別以5萬元、3萬元交保，檢警並持續追緝其他在台及滯留境外的集團成員。（編輯：謝雅竹）1111111