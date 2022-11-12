更多編輯台推薦新聞：
59歲羅維銘人字拖闖5000公里超馬 全球最高齡完賽盼勉年輕人
運動

59歲羅維銘人字拖闖5000公里超馬 全球最高齡完賽盼勉年輕人

YOSHIKI、HYDE、SUGIZO、MIYAVI組新團 喊用搖滾征服世界
娛樂

YOSHIKI、HYDE、SUGIZO、MIYAVI組新團 喊用搖滾征服世界

影片／黑面琵鷺嘉義布袋棲地保育有成 逾千隻過冬創新高
生活

影片／黑面琵鷺嘉義布袋棲地保育有成 逾千隻過冬創新高

烏克蘭軍方譽曾聖光「無畏戰士」 向台灣致敬
政治

烏克蘭軍方譽曾聖光「無畏戰士」 向台灣致敬

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會
求職詐騙
新聞專題
求職詐騙1/147
首頁 / 社會

詐騙10人至柬埔寨 屏檢起訴4幹部續追其他共犯

2022/11/12 12:27（11/12 13:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
屏東地檢署偵辦人蛇集團以求職打工為幌子誘騙民眾至柬埔寨案，10日首波偵結，依妨害自由、偽造文書印文、組織犯罪條例等罪起訴4名集團幹部。中央社記者李卉婷攝 111年11月12日
屏東地檢署偵辦人蛇集團以求職打工為幌子誘騙民眾至柬埔寨案，10日首波偵結，依妨害自由、偽造文書印文、組織犯罪條例等罪起訴4名集團幹部。中央社記者李卉婷攝 111年11月12日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣12日電）屏東地檢署偵辦人蛇集團以求職打工為幌子誘騙民眾至柬埔寨案，10日首波偵結，依妨害自由、偽造文書印文、組織犯罪條例等罪起訴4名集團幹部，並將持續追查尚未到案的共犯。

屏檢今天發布新聞稿指出，被告陳女、賴女、周女及林男加入從事詐欺及人口販運集團，集團分為以投資、感情等詐術對外從事詐騙的「業務部」；負責訛詐國人出中華民國領域外加入犯罪集團「人事部」。

屏檢指出，賴女擔任人事部組員兼財務，誘騙國人出境加入犯罪集團、管理零用金，並協助發放代墊款及分潤；陳女則為人事部小組長，負責管理組員及查驗組員行動電話內容，並誆騙國人出境加入犯罪集團；周女同為人事部組員，負責招募騙取國人出境；林男則負責聯繫、載送被招募的國人，並偕同辦理及代領護照、偽造COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種紀錄卡等。

屏檢表示，陳女等犯罪集團幹部佯稱「從事電腦打字工作，合法正當，底薪1個月新台幣4萬元，獎金另計」等話術，誘騙10名國人應徵，應徵者誤信同意出國後，再由林男及其他集團成員開車載送被害人辦理護照、前往機場，並偽造COVID-19疫苗接種紀錄卡，交由被害人出示機場查驗人員，使被害人出境。

屏檢偵辦後，10日依妨害自由罪以詐術以人出中華民國領域、偽造文書印文罪、組織犯罪條例等3罪提起公訴。其中陳女、賴女、林男等3名被告，屏東地方法院裁定續押，屏檢也將繼續追查其他共犯。（編輯：卞金峰）1111112

柬埔寨案
監委：台版柬埔寨案手法凶殘 已申請併案調查 故宮文物破損案 監察院：已有監委申請調查
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
人口販運集團誘至緬甸詐騙 檢警破獲2人羈押