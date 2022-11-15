四海幫成員詐騙囚虐求職者 北市警逮3嫌送辦

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（中央社記者黃麗芸台北15日電）北市警察局配合警政署執行「全國同步打擊詐欺專案行動」，查獲205名詐欺犯嫌送辦，成績全國居冠。另查獲四海幫徐姓男子等人以假求職詐欺手法囚虐3名被害人，警方逮3嫌送辦。

台北市警局刑事警察大隊今天發布破案新聞資訊，北市刑大技正孫福佐表示，為貫徹政府打擊詐欺犯罪決心，配合警政署於11月6日至11月13日執行「全國同步打擊詐欺專案行動」，除加強查緝囚禁車手、私行拘禁者外，並持續打擊詐欺犯罪量能及阻斷不法金流強勢作為。

他指出，北市警在專案期間共計查獲詐欺集團犯嫌205人（羈押31人），依刑法詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪送辦，打詐成績全國居冠。

另外，為防範境外不法資金藉地下通匯及詐欺集團洗錢水房等管道流入國內進而影響選舉，自10月24日起至11月9日配合地檢署執行掃蕩「地下通匯、洗錢（水房）」專案，共計查獲7件、24嫌，查扣犯罪所得近新台幣百萬元，匯兌或不法洗錢金額逾上億元。

北市刑大偵一隊長曾文勇說明，日前接獲被害人報案指稱遭假求職詐欺囚虐，經查以四海幫成員徐男為首的詐欺集團，涉誆稱優渥薪資招聘利誘民眾求職，面試時便恐嚇被害人交出存摺及提款卡，並強押至銀行設定網路約定帳戶及充當提領贓款車手，至少3人被害。

徐男等嫌將被害人拘禁於桃園、台中等地旅館或日租套房，有被害人因不堪精神壓力還意圖自殘未果，直到趁犯嫌監控鬆懈之際脫逃求救。

經專案小組長期蒐證，見時機成熟於11月10日發動搜索行動，查獲徐男等3嫌到案，同時查扣多本人頭帳戶存摺、提款卡及毒品等贓證物，全案依違反組織犯罪防制條例、詐欺、妨害自由等罪移送桃園地檢署偵辦。（編輯：戴光育）1111115