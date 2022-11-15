竹縣警破詐騙集團囚禁案 救出6名被害人

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣15日電）新竹縣詐騙集團多個月前將6名被害人囚禁在新埔鎮一處民宅，其中一名被害人趁嫌犯載他外出時，衝到路旁派出所求救，警方得知後展開追查，逮捕3名詐騙集團成員。

新竹縣政府警察局新埔分局今天發新聞稿表示，今年7月6日警方破獲一處人口拘禁場所，將受困在內的6名被害人救出，隨後調閱金流，於日前找出幕後承租者，持續調查中。

警方表示，詐騙集團騙取被害人金融帳戶及存簿後，今年7月間，陸續將6名被害人騙到新埔鎮某出租民宅，控制行動，目的是要讓帳戶避免被列警示，才可繼續使用詐騙金錢。

警方指出，其中一名鍾姓男子遭到囚禁8天後，央求犯嫌讓他向家人報平安，在犯嫌開車載他前往超商過程中，趁隙衝到路邊派出所求救。

警方接獲求救後，立刻逮捕3名詐騙集團成員，並派員前往一處民宅攻堅，救出囚禁在屋內的其他5名被害人。

警方根據鍾男所說，當時屋內還有另外5名大約2、30歲的被害人遭綑綁、矇住雙眼，雖有提供三餐，但集團成員疑似暗中投食毒品，讓遭囚禁的被害人無力反抗逃脫，集團成員會輪流看守。

警方表示，經過多月調閱金流分析及勘查後，除了將犯嫌以詐欺及妨害自由等罪移送新竹地檢署偵辦，也鎖定當時委託仲介租屋的共犯，將持續追查。（編輯：郭諭儒）1111115