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首頁 / 社會

誤信徵才借貸廣告遭拘禁 警破三芝詐騙據點救人

2022/11/15 19:38
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（中央社記者高華謙新北15日電）詐騙集團囚虐求職者案震驚社會，新北淡水警方日前破獲另起詐騙案據點，救出38歲楊姓男子，經調查，楊男在網路上看到小額借貸廣告後誤入陷阱；警方已逮捕6人，其中4人遭羈押。

新北市政府警察局淡水分局今天發布新聞稿表示，30歲林姓男子12日報案，指他8日在社群網站臉書（Facebook）看到徵才廣告後，與對方約在三芝區某社區面試，不料一見面就被沒收證件及手機，甚至遭限制行動，12日才被釋放。

員警懷疑還有其他人受害，立刻荷槍實彈前往三芝區攻堅救人，查獲41歲與27歲2名陳姓男子，並救出仍遭限制行動的楊男。

經調查，楊男因無業、缺錢，在網路上看到小額借貸廣告後誤入詐騙集團陷阱，初步檢視未遭毆打或凌虐，身體也無明顯外傷。

警方也在現場查扣金融卡、信用卡、銀行存簿、手機、西瓜刀、安非他命及吸食器等犯案工具。

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警方持續追查共犯及主謀，13日在桃園市桃園區拘提34歲主嫌陳姓男子與他的太太25歲許姓女子到案，另在新北市三峽區汽車旅館內逮捕協助湮滅證據的28歲姚姓男子與26歲凌姓男子，全案警詢後依涉嫌組織犯罪、妨害自由、洗錢防制法、詐欺與毒品案移送檢方偵辦。檢方複訊後，聲請羈押主嫌陳男、許女與三芝據點的2名陳姓犯嫌獲准。

淡水警分局呼籲，民眾有求職或借錢需求，切勿輕信網路或通訊軟體廣告，也不要交出證件、銀行帳戶或申辦門號，有任何疑問可撥打反詐騙諮詢專線165查詢。（編輯：李錫璋）1111115

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