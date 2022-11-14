詐團虐囚再現 刑事局攜北市警掃蕩苗栗救6人

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（中央社記者黃麗芸台北14日電）警政署6日起執行全國掃詐打黑專案，刑事局攜手北市刑大破獲詐團虐囚案，有民眾求職交付存摺後就遭詐團拘禁凌虐和丟包，警方執行3波掃蕩救出6人，並查獲郭男等9嫌送辦。

警政署刑事局今天召開「窮打詐團黑幫，猛追警示失聯」專案記者會。

台北市刑警大隊偵查第八隊長薛先得表示，10月中旬接獲被害人報案稱，日前求職被要求先辦理網銀及綁定轉帳功能，隨後按對方指示約定地點交付存摺和提款卡等，竟被詐欺集團成員將其雙眼矇住並載往商旅、日租套房等處所私行拘禁、凌虐，並以其銀行帳戶進行詐騙、洗錢等犯行。

市刑大隨即與刑事局偵一大隊第二隊共組專案小組，並報請台中地檢署指揮偵辦，經多日蒐證發現，以21歲郭男為首的詐欺集團涉嫌在商旅、日租型套房、透天厝等處所租屋囚禁被害人，且犯罪地點遍及台北、台中和苗栗等地區。

經和各地警局清查確認拘禁處所後，專案小組於11月8日起陸續發動3波拘搜攻堅查緝行動，陸續於台中市東勢、后里、大甲區、苗栗縣苑裡、通霄鎮等地查獲郭男和旗下成員馬嫌等9人到案。同時，於苗栗現場順利救出被拘禁的6名被害人。

警方現場查扣犯案工具束帶1包、電擊棒、空氣槍、球棒、眼罩、存摺和提款卡、毒品及現金新台幣26萬餘元等不法證物。

全案詢後將郭男等9嫌依涉組織犯罪、詐欺、妨害自由、洗錢防制法、毒品、傷害等罪移送台中地檢署偵辦，其中7嫌羈押禁見，並持續向上追查幕後主嫌及在逃共犯。

刑事局偵六大隊第二隊長江嘉勝也指出，今年3月偵破網購詐欺案，經溯源追查發現竹聯幫成員30歲張男自去年7月起涉操控詐欺集團在臉書投放投資及打工廣告，謊稱投資股票、外幣、虛擬貨幣等名義誘騙被害人操作投顧平台網站。

經調查了解，張嫌等人在投資群組內假冒投顧老師及投資人，自導自演營造輕鬆獲利假象，引誘被害人匯款投資，且會小額出金，營造獲利假象，進而誘騙被害人加碼投資，待被害人發現投資款項大量虧損或歸零後，才警覺遭詐騙。

專案小組於今年11月7日同步於雙北市、桃園市等地執行搜索，並拘捕及通知張嫌等9人到案。

初步清查被害人逾40人、被害款項逾1448萬餘元，全案依刑法詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例移送台北地檢署偵辦。

警政署長黃明昭表示，「掃黑幫、打詐欺，斷金流」是政府刻不容緩、持續列為首要打擊策略目標，全國警方自11月6日起執行「第5波掃蕩詐欺集團、黑道幫派專案」，共計查獲詐欺集團683件、犯嫌1254人，黑道幫派13件、犯嫌56人；共計羈押犯嫌97人，查扣現金4億9657萬餘元、不動產5處、車輛20輛及金融帳戶等資產，總計扣案不法金額高達6億9590萬餘元。

黃明昭指出，這次掃蕩置重點於涉施行拘禁的詐欺犯罪集團及黑幫犯罪案件，以人口質押重罪究辦；並針對遭通報為失蹤人口且警示帳戶案件列為重大刑案，迄今已尋獲22人。

另外，專案期間由各縣市警方加強查訪旅館、民宿、日租套房及社區出租大樓及公寓等易孳生犯罪處所，目前已查獲11件、犯嫌31人，救援受害民眾達26人。（編輯：方沛清）1111114