假求職詐騙遭囚案頻傳 刑事局籲求職注意5要點

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刑事局17日發布新聞稿表示，詐騙集團抓緊民眾求職孔急心態，透過祭出各式噱頭蒐集求職者的金融帳密，更假稱面試要求求徵者至旅館或租屋處進而限制其人身自由，淪落詐騙陷阱。（圖取自刑事局網頁cib.npa.gov.tw）

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（中央社記者黃麗芸台北17日電）假求職詐騙遭囚虐案頻傳，北部一名女作業員輕信臉書徵才廣告，攜金融卡等物前往市區旅館面試，反遭囚5天才獲釋。刑事局今天提醒，民眾求職應留意個資及帳戶保護等5要點。

刑事局今天發布新聞稿表示，詐騙集團抓緊民眾求職孔急心態，透過祭出各式噱頭蒐集求職者的金融帳密，更假稱面試要求求徵者至旅館或租屋處進而限制其人身自由，淪落詐騙陷阱。

北部一名20歲鍾姓女作業員於7月時在網路臉書求職社團看到一起徵才廣告，心動的她便以通訊軟體LINE私訊對方聯絡，被告知攜帶個人身分證、健保卡、銀行存摺及提款卡前往市區旅館面試，鍾女到場後就被房內5、6名男子威脅交出身分證及健保卡以審核個資。

騙徒們隨後又偽稱因工作性質要鍾女再交出銀行存摺、提款卡及手機，並逼迫她提供金融卡、手機及網路銀行密碼，雙方僵持過後，鍾女就被帶至銀行開通網銀約定轉帳功能，回後返回旅館房間聲稱在此等候面試結果通知，期間還更換監視地點至一般住家，直至5天後才讓鍾女離開並歸還身分證、健保卡及手機，但未見銀行存摺及提款卡。

心生恐懼的鍾女事後將相關資訊全數刪除，直到10月底接獲警方通知其帳戶遭警示，才知掉入求職詐騙陷阱。

另有一名洪姓代課老師近日在臉書社群看到徵求素人模特兒廣告，經透過通訊軟體聯絡對方了解工作待遇後，便加入對方官方LINE ID且被話術誘騙購買工作服飾，洪女購物匯款後，又被對方謊稱衣物卡在海關須再支付解凍費誘騙，洪女前後匯款5筆、共計新台幣7萬元，和對方失聯後才驚覺遭詐、報警。

刑事局揭露求職詐騙常見手法，包括「刊登廣告、安排面試簽約」、「騙取證件或存摺」和「騙取現金」等招數。

若民眾要求職時，刑事局提醒應特別留意5要點。首先為「徵才公司資訊」，應查證公司須營登註冊、合法立案、正派經營，並於面試前告知親友或陪同前往；其次為「個資及帳戶保護」，切勿輕易繳交、出借或出售身分證件、存摺帳戶或密碼，也不要聽從指示申辦個人約定帳戶。

以及「工作內容」，強調工作輕鬆待遇高，多是求職陷阱；「確認」，不繳交不合理、不明費用，不隨意簽署文件契約；「注意事項」，留意面試地點、應徵工作及職稱等的相符性。（編輯：張銘坤）1111117