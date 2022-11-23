誤信求職廣告遭詐騙集團囚禁 桃警逮5嫌送辦

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桃園市警察局桃園分局23日表示，有男子誤信網路高薪廣告，遭詐騙集團囚禁在桃園某社區，22日深夜循線人救出，當場將王男等共5名犯嫌逮捕，查扣相關物證，全案訊後依妨礙自由、詐欺罪嫌移送法辦。（警方提供）中央社記者葉臻傳真 111年11月23日

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（中央社記者葉臻桃園23日電）桃園市政府警察局桃園分局今天表示，新北市28歲男子誤信網路高薪廣告，遭詐騙集團囚禁在桃園某社區，昨天深夜獲報後將人救出，逮捕犯嫌共5人送辦，全案擴大追查中。

桃園警分局表示，被害人為新北市28歲男子，平時在做油漆工，日前網路看到廣告，宣稱能輕鬆賺新台幣10萬元，主動與對方聯絡、在西門町相約碰面，隨後被帶到桃園「面試」。

警方表示，由於面試地點在社區內，引起被害人懷疑，將地址傳給友人後，就被詐騙集團拘禁；友人因為聯絡不上被害人，向台北市政府警察局萬華分局報案，全案轉由桃園市警方查辦。

警方表示，昨天深夜11時許到該社區大樓調閱監視器後發現，被害人被帶進屋內後就再也沒有出現，警方敲門後無人回應，但屋內卻有輕微聲響。

經警方聯絡屋主，屋內的詐騙集團成員、21歲王姓男子才與員警對話，經一番周旋後開門，員警隨即確認被害人在屋內，已被拘禁1天、沒有受傷，被害人也向警方坦承是遭詐騙集團押來。

警方表示，現場還有其他6人的證件，是詐騙集團以別的方式詐騙的受害者，因懷疑還有其他囚禁據點，全案擴大追查中；警方也當場將王男等共5名犯嫌逮捕，全案依妨礙自由、詐欺罪嫌移送法辦。

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本月初有詐騙集團涉嫌在新北市淡水區與桃園市中壢區囚禁凌虐求職者，還棄屍3人在桃園龜山山區及南投，引發社會對相關案件的關注。桃園市長鄭文燦當時說，桃園警方將擴大清查新建案處所及1年來的失蹤人口。

警方表示，除了回溯清查近年來的失蹤人口，也將持續擴大查訪旅館、民宿及日租套房、社區大樓出租房等，找出潛在被害人，詐欺犯罪集團及黑幫涉有不法者，若涉私刑拘禁，將以人口質押重罪究辦。（編輯：張銘坤）1111123