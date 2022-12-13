疫後赴柬埔寨人數增加 外交部提醒小心詐騙陷阱

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（中央社記者黃雅詩台北13日專電）外交部今天表示，隨防疫規定鬆綁，近來赴柬埔寨人數有增加趨勢，提醒民眾慎防落入海外求職陷阱。根據目前統計，登記在案的海外受困民眾尚有296人等待救援。

亞太司司長周民淦今天在外交部例行記者會中指出，前往柬埔寨、緬甸、寮國等國求職，一定要非常小心，不要落入高薪利誘的工作陷阱，「尤其農曆年快到了，不要被朋友一揪就去那些國家」，以往很多案例都是被自己身邊親友所出賣。

周民淦指出，根據警政署最新數據，到昨天為止共受理699名遭誘騙落入海外求職陷阱的案例，在外交部、警政署、移民署、駐外館處通力合作下，已成功協助403人返國，目前還有296人等待救援，相關單位將繼續努力協助他們平安返國。

周民淦說，最近警政署已破獲多起國內人蛇集團，民眾赴柬埔寨等國落入詐騙陷阱的新增案例也已大幅減少，但隨著鬆綁檢疫規定與開放國境後，觀光局統計顯示，赴柬埔寨旅客人數有增加趨勢，從9月的1226人增加到10月份的1713人。

周民淦表示，赴柬埔寨人數增加包括純粹觀光客，或國外來台轉機到柬埔寨的旅客，但仍要呼籲民眾提高警覺，前往柬埔寨等國家前應充分了解。

至於海外尚待救援的296人，周民淦表示，因近來柬埔寨警方也偵破一些詐騙集團，部分犯罪集團有流竄現象，目前部分恐流向警政單位管不到的地方，比如緬甸KK園區或寮國一些園區，使救援工作較為困難。

周民淦表示，相關單位持續與駐在國警方聯繫合作救人，但有些待援者可能已失去對外通訊能力，例如手機被沒收，有些人甚至選擇跟詐騙集團合作，本身無意願離開，這類案例皆不能排除，因此詳細個案狀況還是要跟警政署確認。（編輯：郭無患）1111213