求職詐騙虐囚3死案 士檢起訴29嫌最重求處無期徒刑

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（中央社記者蕭博文台北27日電）檢警11月間宣布偵破求職詐騙虐囚案，於淡水、中壢等地救出被害人，並查出3人身亡遭棄屍。士林地檢署今天起訴主嫌陳樺韋、傅姓女子等29名被告，並對陳樺韋、傅姓女子求處無期徒刑。

士檢發布新聞稿表示，主任檢察官曾揚嶺、檢察官江玟萱指揮新北市政府警察局刑事警察大隊、淡水分局偵辦求職詐騙虐囚案，認定傅姓女子等人涉犯私行拘禁致死等罪嫌，依法向法院提起公訴。

士檢指出，本案起訴29名被告，其中27名被告羈押中，被害人共計307人，包含因求職被騙遭拘禁者61人、誤信投資等詐騙手法而匯款者246人，詐騙金額高達新台幣3億9667萬7969元。

士檢表示，被告等人以精細分工與境外詐欺機房成員聯手，共同對廣大不特定民眾實施詐欺犯罪，另以各種名目吸引民眾提供帳戶，再以蒙眼、嘴塞毛巾、上手銬、腳以束帶綑綁方式強取財物。

士檢指出，被告等人將民眾囚禁在狹小空間，稍有不從即以鎮暴槍、電擊棒、棍棒或以拳腳暴力對待，並不時在食物中摻入毒品，藉以囚禁、凌虐被害人，期間更造成3名被害人死亡，而被告等人為掩飾拘禁致死犯行，又任意遺棄被害人屍體。

新聞稿提到，被告等人正值青壯，不思循正當途徑賺取財物，為貪圖一己之私，指揮、參與詐欺集團犯罪組織犯行，侵害財產法益、金融秩序甚鉅，又囚禁、凌虐被害人，行為惡劣、泯滅人性，嚴重戕害人性尊嚴，且視公權力如無物，危害社會治安至深且鉅，造成民心動盪不安，更影響台灣國際形象。

檢察官考量被告迄今均未賠償被害人所受損害，對傅姓、陳姓主嫌向法院具體求處無期徒刑，其餘被告求處20年至30年不等有期徒刑或從重量刑。

新聞稿最後提到，檢察官偵辦此案嚴辦速查，對犯罪者予以法律制裁，以平民怨，並避免社會不安，同時呼籲民眾面對高薪或不合理的徵才廣告，務必提高警覺，審慎評估，以免受騙上當。（編輯：唐聲揚）1111227