詐騙集團囚虐案 涂姓幹部指揮調度還棄屍遭送辦

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警方持續追查詐騙集團囚虐案犯嫌，8日查獲重要幹部、綽號「龍蝦」的涂姓犯嫌（中）及廖姓女友到案，涂嫌除了指揮調度，也到南投棄屍，警方晚間詢後將2人依殺人等罪嫌移送檢方偵辦。中央社記者高華謙攝 111年11月8日

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（中央社記者高華謙新北8日電）警方持續追查詐騙集團囚虐案犯嫌，今天查獲重要幹部、綽號「龍蝦」的涂姓犯嫌及貼身助手廖姓女友到案，涂嫌除了指揮調度，也到南投棄屍，警詢後依殺人等罪嫌移送檢方偵辦。

新北警方日前在新北市淡水區與桃園市中壢區搗破囚禁並凌虐求職者的詐騙集團，救出58名受害者，還在桃園龜山山區與南投尋獲3名死者遺體。

警方今天凌晨循線在屏東恆春一間民宿查獲與主嫌「茶董」陳樺韋同階層的重要幹部、綽號「龍蝦」的30歲涂姓犯嫌及他的22歲廖姓女友到案。

新北市政府警察局刑事警察大隊調查，涂嫌在整個詐騙集團的層級與陳樺韋相當，除了指揮調度，還有協助到南投棄屍，廖女則參與控制行動。

警方調查，詐騙集團中壢據點遭查緝後，涂嫌與廖女逃到南部待了4天3夜，最後在恆春一間民宿遭逮獲。

警方今天晚間詢後依殺人、詐欺、妨害自由、毒品與組織犯罪等罪嫌，將涂男與廖女移送士林地檢署偵辦。

警方統計，今天除涂男及他的廖姓女友遭逮獲外，還另有3人到案，分別為46歲鄭姓男子、19歲邱姓男子及17歲少年。目前全案共28人涉案，其中自行投案的19歲邱姓男子先行請回，因此僅移送27嫌。

值得注意的是，鄭男因表現得不錯，配合度很好，被詐騙集團吸收成為詐騙集團共犯，負責拍攝現場、報告狀況，今天也一併遭移送偵辦。（編輯：李錫璋）1111108