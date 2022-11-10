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詐騙集團囚虐案重要幹部基隆落網 管控帳戶連主嫌都尊稱「大姐」

2022/11/10 10:53（11/10 11:33 更新）
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新北警方追查詐騙集團囚虐案成員，9日晚間再逮3人到案，其中30歲傅姓女子（圖）是重要幹部，連「茶董」陳樺韋也尊稱她為「大姐」，負責面試集團成員等工作，已移送檢方偵辦。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 111年11月10日
新北警方追查詐騙集團囚虐案成員，9日晚間再逮3人到案，其中30歲傅姓女子（圖）是重要幹部，連「茶董」陳樺韋也尊稱她為「大姐」，負責面試集團成員等工作，已移送檢方偵辦。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 111年11月10日
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（中央社記者高華謙新北10日電）新北警追緝詐騙集團囚虐案成員，昨晚再逮3嫌，其中在基隆落網的30歲傅姓女子是重要幹部，負責面試集團成員等，主嫌「茶董」陳樺韋都尊稱她為「大姐」，已移送檢方偵辦。

新北市政府警察局刑事警察大隊專案小組昨天兵分多路，前往基隆七堵區、北市內湖區、新北土城區等地分別拘提傅女、32歲吳姓男子與27歲吳姓男子到案，另通知32歲陳姓男子到案說明。

警方初步調查，傅女是詐騙集團重要幹部，輩份頗高，連「茶董」陳樺韋也尊稱她為「大姐」，她除負責面試集團成員，還負責審核、控管被害人帳戶等文書工作。

另外，警方調查，32歲吳男遭陳樺韋吸收為成員後，在淡水據點負責下藥、毆打被害人；27歲吳男涉嫌參與南投棄屍行動；陳男在陳樺韋指示下，負責承租淡水、中壢2處據點。

警方昨天晚間依殺人、組織犯罪、詐欺與妨害自由等罪嫌將傅女與2名吳男移送檢方偵辦。全案已有32人到案，羈押21人，警方持續追緝集團成員與幕後首腦。（編輯：戴光育）1111110

新北市警察局偵辦詐騙集團非法拘禁案，日前在南投一處公路邊坡下方深處，發現第3名死者。（翻攝畫面）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年11月6日
新北市警察局偵辦詐騙集團非法拘禁案，日前在南投一處公路邊坡下方深處，發現第3名死者。（翻攝畫面）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年11月6日
詐騙集團囚虐案主嫌「茶董」陳樺韋（中）。（中央社檔案照片）
詐騙集團囚虐案主嫌「茶董」陳樺韋（中）。（中央社檔案照片）
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