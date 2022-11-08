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蘇貞昌：台灣與柬埔寨不同 犯罪立刻破案清剿到底

2022/11/8 17:57
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（中央社記者王揚宇台北8日電）詐騙集團囚禁、凌虐求職者還棄屍3人，立委擔心宛如柬埔寨KK園區翻版。行政院長蘇貞昌今天說，台灣與柬埔寨不一樣，因為柬埔寨放任犯法集團，台灣則是立刻破案、清剿到底。

台灣有詐騙集團囚禁、凌虐求職者還棄屍3人，引起社會討論，檢警也擴大追查。國民黨立法院黨團今天召開記者會提到，這宛如柬埔寨KK園區翻版，政府必須拿出具體措施，全力掃蕩犯罪集團，確保求職民眾人身安全。

立法院會今天邀請蘇貞昌率相關部會首長進行施政報告並備質詢，國民黨立委羅明才質詢時提到，對於有柬埔寨版的KK園區在台灣，該如何處理。

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蘇貞昌說，台灣絕對不是柬埔寨，因為柬埔寨任由犯法集團成為一個園區，而台灣完全不一樣，敢在台灣作姦犯科，就立刻破案、清剿到底，這次的罪犯都逮捕法辦而且收押，另外被害人都救出。

蘇貞昌表示，台灣絕不容作姦犯科，所以跟柬埔寨完全不同，而台灣這幾年來，對於治安，凡有作姦犯科的人都是立刻破案，政府在治安上有強力的措施，也感謝立法院對警力的支持；此外，雖然這次犯罪的人比較不是幫派分子，但警政署現在也從幫派清剿、全國追查。（編輯：林興盟）1111108

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