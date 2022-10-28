柬埔寨淘金夢醒5 / 台灣刑警挺進柬埔寨援救 錢包被扒又遇飛車搶劫

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柬埔寨首都金邊常有飛車搶劫的社會新聞傳出，外國人常被提醒搭乘嘟嘟車時一定要坐中間，以免歹徒從旁邊行搶。圖為金邊街頭的嘟嘟車。攝於9月21日。中央社記者陳家倫金邊攝 111年10月28日

柬埔寨無疑是風險家的國度，位於柬國海岸線中段的西港，由東南亞度假勝地搖身變為「經濟特區」，但實為「詐騙園區」。講華語的各國年輕人在疫情期間遭高薪誘騙投入，卻換來死亡威脅的噩夢一場。中央社記者前往西港，一探柬埔寨淘金夢背後的殘酷真相。

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（中央社記者陳家倫河內28日專電）要將落入柬埔寨打工陷阱的民眾帶回前需打點的瑣事不少，奔赴前線的警官不僅要與柬國交涉，在聯絡家屬繳付罰緩與規費時又常被冷回，身上錢包還被援救出來的民眾扒走。

警政署刑事警察局指派任務型聯絡官詹利澤9月初抵達柬埔寨負責相關救援工作，這不是一件容易的事。首先，因為柬埔寨奉行中共的「一中原則」，對台灣具官方性質的人員往往置之不理，只能透過管道找人代為接觸。

但由於柬埔寨人口販運醜聞已鬧上各大國際媒體，柬國官方雖然口頭堅持「一中」，但態度務實，最後只希望能快點將他們眼裡「很愛告狀」、「動不動就找記者」的台灣人送走，以免柬國形象持續蒙塵，斷了後續的國際援助。

柬埔寨對外政策亦步亦趨跟著中國，奉行中共的「一中原則」。施亞努港（Sihanoukville，西港）民眾觀察，柬國與中國走太近，加上西港詐騙形象，影響外資投資信心，西港碼頭繁華不再。攝於9月16日。中央社記者陳家倫施亞努港攝 111年10月28日

就記者從旁觀察，「一中原則」並非救援行動的最大阻礙，部分當事人與原生家庭疏離甚至反目的關係，才是左右救援行動順利與否的關鍵。因援救的每一個環節都要花錢，得在家屬的支持下才能進行。

有一天晚上，一名從柬埔寨施亞努港（Sihanoukville，西港）園區逃出來的民眾看到詹利澤的名片後冒出的第一句話是：「刑事局國際科喔？我被你們抓過好幾次了…」看到以前抓他的警察現在成了救他的人，他搔搔頭感到有點不好意思。

這名民眾向中央社表示，2011年曾赴柬埔寨從事電信詐騙，本已金盆洗手，因為卡到一些案子今年又跑回柬埔寨，沒想到生態大不如昔日，園區金主幾乎都是中國人，缺乏自由的管理方式讓他無法忍受。

為期一週的採訪，記者在柬埔寨接觸的8名當事人都坦言在台灣有刑事紀錄，他們多少都因為這些前科而與家人產生嫌隙、漸行漸遠、互相猜疑。因此，詹利澤在聯絡家屬匯罰緩或機票、住宿費時，很常被潑冷水。

每當電話接通，台灣那一頭的家屬總是會傳來各種疑問，印象最深的是有一名家屬表示：「他之前已經跟家裡騙了一堆錢，我要怎麼相信他這次不是在騙？」還有家屬口氣冷淡地說：「我們沒錢，就讓他留在那邊就好。」

根據柬國高層最新指示，這些人在離開之前，逾期居留1天得罰10美元（約合新台幣320元），涉及非法打工則需再付125美元。就有人逾期居留長達7年，需繳付逾2.5萬美元（約合新台幣80萬元）。類似個案非少數，若家屬不願協助，歸期往往是個問號。

柬埔寨民風純樸，然而有些官員與公務員要小費、收保護費的指控不斷，影響外界對柬國吏治的觀感。圖為在烈日下工作的三輪車夫。攝於5月31日。中央社記者陳家倫金邊攝 111年10月28日

另一方面，要確保這些當事人在柬國的人身安全也是一大挑戰。由於不少當事人是趁著園區被掃蕩時鬆懈管理而逃出，部分園區老闆若得知動向可能派人攔截，將這些人再度押回園區工作。

採訪期間，有一名當事人在園區遷移過程中趁著司機上廁所時逃出，透過外交部緊急服務專線聯繫上詹利澤並被安置在飯店中等待返台。怎料隔天深夜園區的人就找上門，在詹利澤等人出面下才未被帶走。

最後是聯絡官的工作風險。在救援行動中，聯絡官即使完全沒休假，每天工作超過17小時，然而這些被援救的民眾怎麼「認同敵我」似乎有待觀察。之所以懷抱疑問，是因為詹利澤的錢包在一次工作中被偷走。

透過調閱監視器畫面，當時從西港逃出來的民眾陸續搭車抵達與詹利澤會合，其中一批約6人走上來將他圍住詢問各種返台細節，這些人的身影擋住了監視器的拍攝，待他們散去時，桌上的錢包已經不見。

事發後，旁人勸詹利澤利用假日適當放鬆心情，這時抵達柬埔寨近月的他才終於第一次到金邊市中心遊覽，只是當他獨自在街上步行時竟又遭遇飛車搶劫，幸好手機只被歹徒拍落至地面未被搶走。

截至10月7日，根據刑事局國際科統計，已從柬埔寨救回317人，還有約400人報案得持續援救，其中62人已在柬國官方機構收容等待返台。這些10秒念過的數據，只有現場目睹才深知得來不易。（編輯：馮昭）1111028