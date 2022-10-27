柬埔寨淘金夢醒4 / 人蛇集團為賺錢又拐又騙 西港打工陷阱鬧上國際

詐騙集團選址柬埔寨深耕有其歷史脈絡，步行在西港隨處都可看到用以從事網路賭博、詐騙的園區，這些園區通常都有高聳的圍牆與嚇阻人員逃跑的鐵絲網。圖攝於9月16日。中央社記者陳家倫施亞努港攝 111年10月27日

柬埔寨無疑是風險家的國度，位於柬國海岸線中段的西港，由東南亞度假勝地搖身變為「經濟特區」，但實為「詐騙園區」。講華語的各國年輕人在疫情期間遭高薪誘騙投入，卻換來死亡威脅的噩夢一場。中央社記者前往西港，一探柬埔寨淘金夢背後的殘酷真相。

（中央社記者陳家倫河內27日專電）柬埔寨是詐騙集團老巢，以往平靜無波，近來卻打工陷阱頻傳。一名園區幹部直指，仲介為了賺錢進行各種拐騙，做的人被騙不開心，不然就是能力無法勝任，人員難管理最終鬧出新聞。

這名園區幹部多年前在台灣因詐騙遭到通緝，後來轉往福建發展又遇上中國警方嚴打，約莫10年前將重心轉往柬埔寨。他簡單交代柬國的詐騙樣態流變，2014年至2016年以電信詐騙為主，2016年以後則以網路詐騙為大宗。

在他眼裡，西港向來就是一群「北風北」的人為了生活放手一搏的地方，基於這樣的自知之明，每個人工作都很認分。他感嘆，「這一行」在柬埔寨行之有年，過去大家齊心協力、目標一致，鮮少有內部矛盾。

他接著說，近年來中國公安嚴打境外詐騙，甚至熔斷柬中航線，中國人這幾年要來西港變得很難，加上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，導致許多園區「缺工」，仲介就開始用話術騙通曉中文的台灣人來彌補缺口。

這名幹部表示，有些仲介為了賺錢，甚至連心智狀況有問題的人都在招募。他就曾遇到有情緒困擾、會自殘的員工，常無故哭鬧、嘶吼、甚至咬人，但這些人經仲介包裝、面授機宜，公司在「選工」時完全看不出來。

他說，有些人因為感覺被騙工作就不情不願，還有一些人憨直到根本無法勝任詐騙工作，園區的管理變得很難，所以就會打罵，或是將這些不好用的人「轉賣」，每轉賣一次價格就會墊高，才有2萬美元（近新台幣64萬元）贖金的事件傳出。

柬埔寨打工陷阱鬧上國際，園區公司幹部認為，「缺工」讓人蛇集團看到商機，因而祭出不實噱頭「招工」，勞資雙方非合意工作當然會鬧出很多不愉快。圖為西港的一座大型園區。攝於9月16日。中央社記者陳家倫施亞努港攝 111年10月27日

40歲的阿建是在柬國掃蕩行動中遭園區丟包的人，脫逃後一開始遲遲與家人聯繫不上，阿建便請居中協助的台商與他台北住處的派出所所長聯絡。所長一接起電話劈頭就問：「他（阿建）人憨憨，怎麼會跑去柬埔寨？」

阿建表示，當時在臉書（Facebook）認識人力仲介，「你問有沒有被騙，我覺得一半一半，就沒想到落差那麼大。」阿建講話不時停頓與結巴，從沒交過女友的他，因為園區「缺工」竟荒謬到被安排從事感情詐騙。

由於業績不好，阿建剛來時曾被打，那副被揍歪的眼鏡在受訪時仍戴著。但他強調，從1月1日抵達柬埔寨就只被打那一次，之後的老闆對他不滿頂多就是將他「轉賣」，他在西港短短9個多月共被賣了6次，「身價」已逼近2萬美元。

身高180公分、外型俊俏的小帥當初以為來柬埔寨是去賭場當荷官，抵達西港飯店入住幾天後，人家來「選工」他才知道原來要做詐騙。小帥說：「公司的人來飯店看到喜歡的就『投標』，我就被帶走了。」

小帥表示，開始工作之後，他發現在園區裡面的中國人幾乎都是自願來的，台灣人被騙的比例則有7成，但他立刻補充：「說被騙也是因為自己貪，然後是完全被騙嗎？我自己倒覺得比較像是『期望落差』。」

柬埔寨在掃蕩西港園區期間，不少園區為了暫避風頭轉移陣地，小帥趁著一陣兵荒馬亂逃走。但他說，在園區裡面跟大家已經有革命情感，所以不是很想走，很想知道同事們離開西港後的下落，看得到至少不會擔心。

與小帥一起逃出來的阿峰當初在台灣被「文字客服」工作招攬至柬埔寨，他表示：「我的確就是陪客人聊天嘛，只是不知道每天要上班14小時而且沒休假，完全沒有自由。」阿峰不認為自己被騙，而是覺得工作環境跟想的不一樣。

阿峰指出，每個公司的管理方式不同，有些很鐵血，有一些就很有人性。通常管理階層是中國人的就會比較狠，不聽話就會被打，「但會打人的公司真是少數」，相較之下台灣管理幹部就都用講的，基本上不會動手。

有別於其他對媒體血淚控訴園區惡行的當事人，小帥與阿峰談起在園區的日子，不全是負面看法，因為這份工作真的讓他們存到錢。小帥在西港5個月賺進2萬美元，阿峰2個月就到手7000美元（約合新台幣22萬3915元）。

此外，沉重的經濟負擔也讓他們遭受欺騙時能轉而調整心態。小帥有個小他4歲的弟弟因為小兒麻痺住在教養機構，但按規定只能住到30歲，他想著再不久就要把弟弟接回家自己照顧，才到柬埔寨來拚一拚。

阿峰在疫情期間失業，即使積極找工作無奈大環境不景氣，每一份都做不久，第一個孩子卻在這時接著報到。農曆年親友聚會讓他覺得自己凡事不如人，為了給家人過上好日子，便瞞著妻子遠赴異國。

小帥與阿峰在西港工作期間，家人曾經致電聯繫，確定他們真的在柬埔寨後一度想代為報案，但都被他們回絕。阿峰解釋：「那些人故意要講得那麼可怕想引起大家注意，真的沒有那麼誇張，至少我敢說西港、金邊沒有。」

小帥也試圖為園區辯解，他舉例，他們老闆很討厭女生賣淫，老闆總是勸那些女生，會講中文就是有專長，不用下海去賺。他還向記者強調，園區被掃蕩的時候，老闆還安排大家去住飯店，「你覺得老闆很壞嗎？」（編輯：馮昭）1111027