更多編輯台推薦新聞：
金門大橋歷經12年完工10/30通車 長5.4公里全國跨海橋之最
生活

金門大橋歷經12年完工10/30通車 長5.4公里全國跨海橋之最

曾虛白新聞獎報導者成大贏家 看見台灣在世界角色
生活

曾虛白新聞獎報導者成大贏家 看見台灣在世界角色

專題／縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成
專題

專題／縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成

西班牙遷徙放牧節 「羊羊得意」占領馬德里街頭
國際

西班牙遷徙放牧節 「羊羊得意」占領馬德里街頭

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
首頁 / 國際

柬埔寨淘金夢醒4 / 人蛇集團為賺錢又拐又騙 西港打工陷阱鬧上國際

2022/10/27 11:52（10/27 12:07 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
詐騙集團選址柬埔寨深耕有其歷史脈絡，步行在西港隨處都可看到用以從事網路賭博、詐騙的園區，這些園區通常都有高聳的圍牆與嚇阻人員逃跑的鐵絲網。圖攝於9月16日。中央社記者陳家倫施亞努港攝 111年10月27日
詐騙集團選址柬埔寨深耕有其歷史脈絡，步行在西港隨處都可看到用以從事網路賭博、詐騙的園區，這些園區通常都有高聳的圍牆與嚇阻人員逃跑的鐵絲網。圖攝於9月16日。中央社記者陳家倫施亞努港攝 111年10月27日

柬埔寨無疑是風險家的國度，位於柬國海岸線中段的西港，由東南亞度假勝地搖身變為「經濟特區」，但實為「詐騙園區」。講華語的各國年輕人在疫情期間遭高薪誘騙投入，卻換來死亡威脅的噩夢一場。中央社記者前往西港，一探柬埔寨淘金夢背後的殘酷真相。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳家倫河內27日專電）柬埔寨是詐騙集團老巢，以往平靜無波，近來卻打工陷阱頻傳。一名園區幹部直指，仲介為了賺錢進行各種拐騙，做的人被騙不開心，不然就是能力無法勝任，人員難管理最終鬧出新聞。

這名園區幹部多年前在台灣因詐騙遭到通緝，後來轉往福建發展又遇上中國警方嚴打，約莫10年前將重心轉往柬埔寨。他簡單交代柬國的詐騙樣態流變，2014年至2016年以電信詐騙為主，2016年以後則以網路詐騙為大宗。

在他眼裡，西港向來就是一群「北風北」的人為了生活放手一搏的地方，基於這樣的自知之明，每個人工作都很認分。他感嘆，「這一行」在柬埔寨行之有年，過去大家齊心協力、目標一致，鮮少有內部矛盾。

他接著說，近年來中國公安嚴打境外詐騙，甚至熔斷柬中航線，中國人這幾年要來西港變得很難，加上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，導致許多園區「缺工」，仲介就開始用話術騙通曉中文的台灣人來彌補缺口。

這名幹部表示，有些仲介為了賺錢，甚至連心智狀況有問題的人都在招募。他就曾遇到有情緒困擾、會自殘的員工，常無故哭鬧、嘶吼、甚至咬人，但這些人經仲介包裝、面授機宜，公司在「選工」時完全看不出來。

他說，有些人因為感覺被騙工作就不情不願，還有一些人憨直到根本無法勝任詐騙工作，園區的管理變得很難，所以就會打罵，或是將這些不好用的人「轉賣」，每轉賣一次價格就會墊高，才有2萬美元（近新台幣64萬元）贖金的事件傳出。

柬埔寨打工陷阱鬧上國際，園區公司幹部認為，「缺工」讓人蛇集團看到商機，因而祭出不實噱頭「招工」，勞資雙方非合意工作當然會鬧出很多不愉快。圖為西港的一座大型園區。攝於9月16日。中央社記者陳家倫施亞努港攝 111年10月27日
柬埔寨打工陷阱鬧上國際，園區公司幹部認為，「缺工」讓人蛇集團看到商機，因而祭出不實噱頭「招工」，勞資雙方非合意工作當然會鬧出很多不愉快。圖為西港的一座大型園區。攝於9月16日。中央社記者陳家倫施亞努港攝 111年10月27日

40歲的阿建是在柬國掃蕩行動中遭園區丟包的人，脫逃後一開始遲遲與家人聯繫不上，阿建便請居中協助的台商與他台北住處的派出所所長聯絡。所長一接起電話劈頭就問：「他（阿建）人憨憨，怎麼會跑去柬埔寨？」

阿建表示，當時在臉書（Facebook）認識人力仲介，「你問有沒有被騙，我覺得一半一半，就沒想到落差那麼大。」阿建講話不時停頓與結巴，從沒交過女友的他，因為園區「缺工」竟荒謬到被安排從事感情詐騙。

由於業績不好，阿建剛來時曾被打，那副被揍歪的眼鏡在受訪時仍戴著。但他強調，從1月1日抵達柬埔寨就只被打那一次，之後的老闆對他不滿頂多就是將他「轉賣」，他在西港短短9個多月共被賣了6次，「身價」已逼近2萬美元。

身高180公分、外型俊俏的小帥當初以為來柬埔寨是去賭場當荷官，抵達西港飯店入住幾天後，人家來「選工」他才知道原來要做詐騙。小帥說：「公司的人來飯店看到喜歡的就『投標』，我就被帶走了。」

小帥表示，開始工作之後，他發現在園區裡面的中國人幾乎都是自願來的，台灣人被騙的比例則有7成，但他立刻補充：「說被騙也是因為自己貪，然後是完全被騙嗎？我自己倒覺得比較像是『期望落差』。」

柬埔寨在掃蕩西港園區期間，不少園區為了暫避風頭轉移陣地，小帥趁著一陣兵荒馬亂逃走。但他說，在園區裡面跟大家已經有革命情感，所以不是很想走，很想知道同事們離開西港後的下落，看得到至少不會擔心。

與小帥一起逃出來的阿峰當初在台灣被「文字客服」工作招攬至柬埔寨，他表示：「我的確就是陪客人聊天嘛，只是不知道每天要上班14小時而且沒休假，完全沒有自由。」阿峰不認為自己被騙，而是覺得工作環境跟想的不一樣。

阿峰指出，每個公司的管理方式不同，有些很鐵血，有一些就很有人性。通常管理階層是中國人的就會比較狠，不聽話就會被打，「但會打人的公司真是少數」，相較之下台灣管理幹部就都用講的，基本上不會動手。

有別於其他對媒體血淚控訴園區惡行的當事人，小帥與阿峰談起在園區的日子，不全是負面看法，因為這份工作真的讓他們存到錢。小帥在西港5個月賺進2萬美元，阿峰2個月就到手7000美元（約合新台幣22萬3915元）。

此外，沉重的經濟負擔也讓他們遭受欺騙時能轉而調整心態。小帥有個小他4歲的弟弟因為小兒麻痺住在教養機構，但按規定只能住到30歲，他想著再不久就要把弟弟接回家自己照顧，才到柬埔寨來拚一拚。

阿峰在疫情期間失業，即使積極找工作無奈大環境不景氣，每一份都做不久，第一個孩子卻在這時接著報到。農曆年親友聚會讓他覺得自己凡事不如人，為了給家人過上好日子，便瞞著妻子遠赴異國。

小帥與阿峰在西港工作期間，家人曾經致電聯繫，確定他們真的在柬埔寨後一度想代為報案，但都被他們回絕。阿峰解釋：「那些人故意要講得那麼可怕想引起大家注意，真的沒有那麼誇張，至少我敢說西港、金邊沒有。」

小帥也試圖為園區辯解，他舉例，他們老闆很討厭女生賣淫，老闆總是勸那些女生，會講中文就是有專長，不用下海去賺。他還向記者強調，園區被掃蕩的時候，老闆還安排大家去住飯店，「你覺得老闆很壞嗎？」（編輯：馮昭）1111027

西港的詐騙園區內機能豐富，基本上自成一個社區，透過照片可看到園區內有簡體中文與越文看板，提供剪髮、醫療、按摩、餐飲等服務，但價格通常是外面的10倍以上。攝於9月16日。中央社記者陳家倫施亞努港攝 111年10月27日
西港的詐騙園區內機能豐富，基本上自成一個社區，透過照片可看到園區內有簡體中文與越文看板，提供剪髮、醫療、按摩、餐飲等服務，但價格通常是外面的10倍以上。攝於9月16日。中央社記者陳家倫施亞努港攝 111年10月27日
延伸閱讀
柬埔寨西港中國夢碎 度假天堂變詐騙基地柬埔寨詐騙園區難除根 受害者獲救後墜入被索賄深淵柬埔寨詐騙頻傳中央親征西港掃蕩園區 台灣人奔至大街呼救柬埔寨睹台人被打破頭慘死 男逃出詐騙集團返台柬埔寨誘騙案 徐國勇：救援285人返台逮284嫌
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
柬埔寨淘金夢醒-1 /