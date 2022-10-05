柬埔寨睹台人被打破頭慘死 男逃出詐騙集團返台

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（中央社記者蕭博陽彰化縣5日電）暱稱「阿中」男子6月底前往柬埔寨，抵達就被收走護照、手機，若詐騙業績未達標、打瞌睡就被痛毆，他甚至目睹辦公室1名台灣男子被打破頭慘死，阿中後來趁亂逃出並獲助返台。

原本從事家具行業務的男子「阿中」因為愛玩電競，在網咖玩遊戲認識一名男子邀合作投資，從拿走新台幣1500元開始，到最後卻藉口「斷線」要求賠償12萬元，否則要對阿中不利，阿中為還錢，透過網路找工作前往柬埔寨，不料抵達園區就被扣護照、手機。

阿中今天透過快樂天堂基金會表示，看到網路社群廣告介紹柬埔寨某食品公司客服、業務推廣工作，薪水達1000多美金，不料到達柬埔寨就被載到山上園區，中國籍老闆立刻收走護照、手機，接著強迫開始做詐騙，1間辦公室至少100多人，來自台灣、中國、馬來西亞。

阿中指出，只要不聽話、打瞌睡、業績不好，就會被電擊、棍棒毆打，因此，他曾有整週24小時都在電腦前「拚業績」，也曾在7月初親眼見1名20多歲台灣男子因打瞌睡被老闆與手下拿電擊棒、鐵棍朝頭部猛打至少10多分鐘，頭部都被打爛，後來這名男子沒有呼吸心跳，就被拖走了，他也曾聽聞轉述1名不知國籍的男子因說錯話被活埋。

阿中說，中國籍老闆要求1天內至少找到3名在美國、丹麥等高收入國家的網友聊天，熟識後再轉給後線中國人繼續詐騙，他曾未達要求，就被帶進「小黑屋」電擊、毆打四肢，雙手還被上銬，一度被「照三餐」電擊、毆打、重擊頭部，讓他痛苦到希望乾脆死了。

阿中表示，柬埔寨政府後來進入園區掃蕩，中國籍老闆怕被發現，但來不及轉賣人口，丟還護照、手機後，他和其他人趁亂回宿舍拿行李逃跑，互相幫助越過高2、3公尺圍牆，跟著一群人往馬路衝、瘋狂攔車，後來當地人幫助叫車，躲到市區找到善心台灣人幫忙。

中國籍老闆避風頭後又出來找人，他和同伴擔心生命危險，積極聯絡家人匯款買機票回台，但他阿嬤之前為救他向地下錢莊借錢，又被騙120萬元，導致他雖然逃出園區，但家人已沒錢幫忙買機票，所幸快樂天堂基金會協助買到機票，10月1日終於回到台灣。

阿中表示，入境時身上只剩10元，警方做完筆錄就請他離開，他不知如何是好且肚子很餓，就到超商買飲料止飢、止渴，所幸基金會又聯繫民眾黨桃園市議員參選人黃國晏，黃國晏很快趕到超商找他，並先讓他吃飽一頓，再協助送到基金會安置、居家檢疫。

快樂天堂基金會董事長、彰化縣議員張雪如透過新聞稿表示，阿中9月22日逃出，至今餘悸猶存，很難想像未滿20歲的年輕人在柬埔寨經歷這些事、面臨生死關頭，甚至親眼目睹同胞慘死，據當地台人指還有很多人困在柬埔寨，甚至阿中也說曾見身障台灣人，基金會將繼續協助，也盼更多人幫忙他們回台灣。（編輯：黃世雅）1111005