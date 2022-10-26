柬埔寨淘金夢醒3 / 柬埔寨西港中國夢碎 度假天堂變詐騙基地

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中國人在2017年開始大量湧入柬埔寨施亞努港（Sihanoukville，西港），並在此大興土木炒地皮，西港到處可看到招牌為簡體中文的建材行。圖攝於9月17日。中央社記者陳家倫施亞努港攝 111年10月26日

柬埔寨無疑是風險家的國度，位於柬國海岸線中段的西港，由東南亞度假勝地搖身變為「經濟特區」，但實為「詐騙園區」。講華語的各國年輕人在疫情期間遭高薪誘騙投入，卻換來死亡威脅的噩夢一場。中央社記者前往西港，一探柬埔寨淘金夢背後的殘酷真相。

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（中央社記者陳家倫河內26日專電）車子一抵達柬埔寨西港市區，最先映入眼簾的不是迷人的海景，而是一間間狀似荒廢的建材行，還有外觀看起來與學生宿舍無異的園區，沿路兩旁的爛尾樓像為西港的中國夢碎做了註解。

28歲的小路在柬埔寨首都金邊出生，3歲那年因為父親工作的關係舉家搬到施亞努港（Sihanoukville，西港）。問她西港是不是改變很多，她立刻給了肯定的答案，「以前我們這裡的女生都是跟法國人在一起，最近這幾年變成跟中國男人交往」。

小路口中的「最近這幾年」大概是從2017年開始，當時由於中國嚴打網路賭博，這門「生意」便轉移到西港。小路回憶，高峰時期中國有20多個城市直飛西港，到2019年西港共計湧入20多萬名中國人。

中國人湧入後，最明顯的改變就是什麼東西都變貴。小路說，以前1公斤芭樂大概2000、3000瑞爾（新台幣15至23元），後來變成1萬。由於賣給中國人比較好賺，商家們面對當地人詢價往往懶得回答。

小路隨後指著街上一棟棟3、4層樓高的民宅表示，樓下店面以前月租金大約300美元（新台幣9600元），當時法國人租來開餐廳、麵包店；中國人來了之後以高出10倍的價格承租，且一簽約就是20至50年，完全擠壓法國人的生存空間。

中國人自2017年湧入柬埔寨施亞努港（Sihanoukville，西港）後，原本只要300美元的一樓店面租金飆漲至3000美元，原本在此居住、做生意的西方人在與中國人的競爭中敗陣而退，西港街上中國餐廳占大多數。圖攝於9月18日。中央社記者陳家倫施亞努港攝 111年10月26日

大量湧入的中國人帶來住房需求，許多中國投資者向當地人承租土地蓋起了高樓，這些大樓竣工後用來作為飯店、住宅、園區等。當地房地產商說，那幾年西港的地價年增數十、近百倍，完全沒辦法封頂。

小路一家的經濟狀況因為中國人到來改善不少，父親決定在自有地上蓋一棟10層、共計60間房的公寓出租，每戶依坪數大小可收數百至近千美元；若以日租套房的形式出租，一晚要價50至80美元不等。

小路表示，中國人雖然為寧靜的西港帶來犯罪、暴力、賭博，但「我們真的太窮了」，身邊親友雖然感受到中國人的負面影響，對於賺中國人的錢還是很有熱情，即使以純樸的民風作為交換也不覺得太可惜。

她解釋，中國人有他們自己的生活圈，新聞上會看見的各種犯罪也都是中國人自己內部的事，當地人只要不加入他們所從事的「產業」，除了靠提供他們食衣住行育樂等賺錢外，基本上都能相安無事。

與小路一樣曾沉浸在「中國夢」的還有來自中國四川省的小張。小張當廚師10多年，但他自認一般「打工仔」在中國月薪人民幣1萬多元（新台幣4萬4000多元）就已到頂；為養活雙親與妻兒，4年多前放棄廈門的5星級飯店廚師工作來到西港。

小張在西港一家酒吧擔任主廚，他不願透露自己的月薪，轉而以當地物價說明。「沙縣小吃的拌麵在中國一碗了不起人民幣5元（約新台幣22元），西港則是5美元（約新台幣161元）」，而他們酒吧最陽春的下酒菜毛豆、泡菜一碟5美元，什錦炒麵一份15美元。

柬埔寨施亞努港（Sihanoukville，西港）當地人指出，中國人大量湧入後，什麼東西都變貴，連市場的芭樂都漲了3倍多。圖為西港市場裡的外幣兌換商家。圖攝於9月18日。中央社記者陳家倫施亞努港攝 111年10月26日

小張說：「反正吃的我自己能搞定，在西港賺的錢幾乎都存下來，不僅能養活老家的雙親與妻兒，還能為孩子存點教育費。」小張原想拚個幾年就回中國，怎料才來西港不到一年大環境丕變。

2019年8月18日，柬國官方下令禁止網路賭博，這些在西港園區內從事網路賭博與詐騙的中國人頓失生計，加上2020年初COVID-19（2019冠狀病毒疾病）在全球引爆，熙來攘往的西港不再。

小張表示，以前酒吧一天營業額隨便就上萬美元，現在重挫到剩下1成，一個晚上接待的客人組數十根手指頭算得完。他曾想過回中國，但朋友告訴他「疫情期間國內沒啥機會」，他只好在西港繼續待著。

外界普遍估計，西港中國人的數量迄今已從高峰的20萬人減少至不到5萬人，這個原本到處都在大興土木的海港城市轉而冰凍，整個西港的大馬路兩旁充斥著一棟又一棟的爛尾樓，官方統計數量超過千棟。

這些爛尾樓不僅影響市容，還有安全疑慮，加上中國投資者因諸多不可抗力不願再承租，也在當地挑起「柬中矛盾」。小路說，中國人走了，那些把土地租給中國人的西港地主跟著面臨財務困境，想處理爛尾樓也無力。

小路觀察，中國人離開後，當地遊客認為治安改善開始到訪，原先被中國資金強勢擠壓的當地人現在又能開餐廳做生意。眼見國旅回溫，小路未見欣喜神情而是苦笑：「有人是有人，但賺不太到錢了。」（編輯：馮昭）1111026

中國人帶著大量熱錢來柬埔寨施亞努港（Sihanoukville，西港），開始大興土木、炒地皮，然而近年繁華褪去，中國夢碎後只留下一地的爛尾樓。西港官方指出，當地的爛尾樓共有上千棟，不僅影響市容還有安全疑慮。圖攝於9月18日。中央社記者陳家倫施亞努港攝 111年10月26日

施亞努港（Sihanoukville，西港）原本是柬埔寨享譽國際的度假勝地，每逢旺季來long stay（長住）的外國人動輒6000、7000人，又以法國人最多，但近幾年成了詐騙天堂。圖為夕陽下的西港海岸，攝於9月18日。中央社記者陳家倫施亞努港攝 111年10月26日