柬埔寨打擊人口販運 要求官員不得參與非法賭博

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（中央社記者陳家倫河內12日專電）網路賭博在柬埔寨雖然是非法，卻發展得欣欣向榮，有關官員收賄、包庇的傳聞因而在民間甚囂塵上。金邊市副市長柯良宏今天罕見要求官員與打擊力量不得加入非法賭博。

高棉時報（Khmer Times）今天報導，柯良宏（Khleang Huot）昨天下午在一場促進與加強打擊非法賭博與當鋪的會議上發表4項必須完成的重要任務，並要求官員們不能加入非法賭博，必須攜手殲滅當地所有非法賭博據點。

柬國近來人口販運醜聞纏身，這些被騙至柬埔寨工作的各國被害人大多從事非法的網路賭博與詐騙，當局在國際壓力下多次對外展示掃蕩行動。不過，外界普遍認為，各級官員與不法分子勾結、索賄才是問題的根本。

柯良宏並在會議上要求，各主管機關必須更新房屋、土地、倉庫的租用訊息，各級公務員必須集中注意力維持地方的安全與和平。每一次的重要會議都要針對加強、預防、打擊非法賭博進行討論。

至於柬埔寨網賭重鎮施亞努港（Sihanoukville，西港）今天也發布了掃蕩不法行動的階段成果。

西港省長郭宗朗（Kuoch Chamroeun）表示，由省統一指揮委員會展開的掃蕩行動，一個月半共查封10個用以從事網賭或詐騙的科技園區，共發現3000多名外國人，其中930人非法入境柬埔寨。（編輯：黃自強）1111012