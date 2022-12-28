求職詐騙虐囚3死案 27名在押被告移審法院

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（中央社記者蕭博文台北28日電）士林地檢署偵結求職詐騙虐囚3死案，起訴29名被告，其中主嫌傅榆藺、陳樺韋等27人在押；士檢今天將傅女等27人移由士林地方法院審理，將由法官訊問決定是否繼續羈押。

由於本案在押被告人數眾多，檢方罕見請求新北市警方派人、派車支援，由警方分批將在押被告提解至地檢署；檢方另為防在押被告在開庭前勾串，並考量候審空間，也分批將人犯解送至法院交由法官訊問。

全案起於，有民眾的家屬因求職詐騙遭拘禁於新北市淡水區，新北市政府警察局淡水分局獲報循線查獲淡水據點，再由新北市政府警察局刑事警察大隊循線查獲桃園據點；士檢昨天宣布全案偵結，依私行拘禁致死等罪嫌起訴傅女等29人。

士檢指出，主嫌傅榆藺、陳樺韋等人組織「車隊」，透過「車商」刊登以數萬元代價承租金融帳戶的訊息，又為減少人頭帳戶提供者（俗稱車主）侵吞贓款等風險，自9月起先後於桃園市中壢區、新北市淡水區租屋，作為拘禁據點「強控」被害人。

傅榆藺等人在桃園、淡水各拘禁35人、26人，負責監禁被害人的「控員」動輒以鎮暴槍、電擊棒、棍棒或拳腳暴力對待，並不時在食物中摻入毒品，藉以囚禁、凌虐被害人，造成3人死亡，又任意遺棄被害人屍體。

檢方指出，本案被害人共計307人，包含因求職被騙遭拘禁者61人，及誤信投資等詐騙手法而匯款者246人，詐騙金額高達新台幣3億9667萬7969元。

檢察官認為，傅榆藺等人泯滅人性，影響台灣國際形象，針對犯罪組織核心傅榆藺、陳樺韋求處無期徒刑；管理階層部分，蔡博臣、涂世泓各遭求處30年以上有期徒刑，鄭育賢則被求處25年以上有期徒刑。

此外，謝承佑、呂政儀、鄭文誠、張家豪負責管理現場控員，均遭求處25年以上有期徒刑；擔任控員的鄭建宏、劉宏翊、邱柏倫則被求處20年以上有期徒刑。檢察官並就其餘被告請求法院從重量刑或量處適當之刑。（編輯：張銘坤）1111228