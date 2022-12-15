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防柬埔寨詐騙事件再起 政院提修法最高關7年罰2000萬

2022/12/15 13:28（12/15 13:44 更新）
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行政院會15日通過相關修法，增訂意圖使他人出中華民國領域外實行犯罪，招募他人加入犯罪組織罪，可處7年以下有期徒刑，得併科新台幣2000萬元以下罰金。圖為柬埔寨金邊國際機場。（中央社檔案照片）
行政院會15日通過相關修法，增訂意圖使他人出中華民國領域外實行犯罪，招募他人加入犯罪組織罪，可處7年以下有期徒刑，得併科新台幣2000萬元以下罰金。圖為柬埔寨金邊國際機場。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北15日電）為防止日前的柬埔寨詐騙事件再起，行政院會今天通過相關修法，增訂意圖使他人出中華民國領域外實行犯罪，招募他人加入犯罪組織罪，可處7年以下有期徒刑，得併科新台幣2000萬元以下罰金。

行政院會今天通過「組織犯罪防制條例」部分條文修正草案，草案將送立法院審議。

現行規定，招募他人加入犯罪組織者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣1000萬元以下罰金，草案為嚴懲壯大犯罪組織勢力及範圍的行為，增訂意圖使他人出中華民國領域外實行犯罪，招募他人加入犯罪組織罪，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新台幣2000萬元以下罰金。

另外，草案規範具公務員身分，或經選舉產生的公職人員，若犯招募他人加入或資助犯罪組織的行為，加重其刑至1/2；草案也增訂，招募他人加入犯罪組織及資助犯罪組織沒收犯罪組織財產的規定，盼透過擴大沒收範圍，斷絕犯罪誘因。

另外，草案配合選罷法相關修正，將經判處有期徒刑以上之刑確定，不得登記為候選人的規定，加嚴修正為犯此條例之罪，經判決有罪確定者，就不得登記為公職人員候選人。

法務部會後透過新聞稿指出，草案若完成修法，對於近來招攬民眾至柬埔寨等國家，從事電信詐欺、性剝削、勞力剝削，甚至摘除器官的亂象，都將課以重刑嚴懲。

法務部也說，執法機關將透過加強國際合作，持續速查嚴辦任何犯罪組織或黑道不法份子國內或跨國犯罪，全面掃蕩、從重究責。（編輯：翟思嘉）1111215

#柬埔寨
#詐騙
#法務部
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