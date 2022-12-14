高檢署：全力打詐 半年查扣犯罪所得逾22億元

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法務部長蔡清祥14日表示，台灣高等檢察署打擊詐欺策略與方法均有所精進，獲得不錯效果；面對犯罪手法不斷翻新，檢察機關應在不違反偵查不公開的原則下勇於向社會說明，以預防民眾受害。中央社記者蕭博文攝 111年12月14日

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（中央社記者蕭博文台北14日電）高檢署今天表示，經全力執行「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，半年內已查扣犯罪所得超過22億元；針對求職詐騙，高檢署也已通報社群平台，刪除583個偏門工作粉絲專頁。

台灣高等檢察署今天於法務部舉行媒體茶敘，由檢察官吳慧蘭說明打詐成效，並安排台北地檢署檢察官張雯芳、王文成，及台中地檢署檢察官張富鈞分享偵辦誘騙民眾至柬埔寨從事詐欺、洗錢水房等案心得。

吳慧蘭表示，行政院核定通過「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，高檢署自今年6月1日至11月30日，即協調警調機關同步執行7波查緝專案，總計破獲詐欺集團765件，與去年同期查獲件數相較成長73.07%，並扣得犯罪所得逾新台幣22億元。

吳慧蘭進一步指出，今年6月迄今，檢察機關針對誘騙民眾至境外從事電信詐欺涉及人口販運案件，已偵辦413件，被告人數855人、被害人764人，查扣犯罪所得共160萬900元。

吳慧蘭另指出，檢察機關偵辦個案如發現行政端有防堵電信詐欺的精進策略，均即時由高檢署召集檢警調開會研商，必要時函請法務部召開跨部會議，以促成司法與行政、公私部門全面合作。

她舉例，包括針對「強化遊戲點數業者行政監管」、「一頁式詐欺之減害作為」、「虛擬通貨交易資料調取及查扣凍結」等議題，檢警調已召開會議研討諸多具體精進作為。

吳慧蘭表示，針對求職詐騙案防制工作，高檢署8月起即將刊登誘騙民眾至海外從事詐欺等偏門工作的粉絲專頁網址通報社群平台，迄今已刪除583個粉絲專頁；社群平台進而以關鍵字及大數據等方式，自主刪除全世界6000餘個類似的不法粉絲專頁。

偵辦誘騙民眾至柬埔寨從事詐欺案的張雯芳則指出，今年4、5月間COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發，出境前往柬埔寨的人數卻逆勢成長；檢警針對誘騙案實施拘提、搜索並經媒體大幅報導，7月起出境前往柬埔寨的人數變少，自柬埔寨返台的人數則增加，呈現黃金交叉。

張雯芳說，自柬埔寨成功脫困返台的被害人就說，由於新聞不斷報導，當地老闆擔心惹麻煩乾脆放人，顯見媒體不僅有助民眾識詐，對於救援受困海外的被害人也有所幫助。

法務部長蔡清祥聽取報告後表示，高檢署打擊詐欺的策略與方法均有所精進，獲得不錯的效果；面對不斷翻新的犯罪手法，檢察機關應在不違反偵查不公開的原則下勇於向社會說明，以預防民眾受害。

蔡清祥指出，除打擊詐欺，有鑑於組織犯罪、黑幫猖獗，已請統籌掃黑業務的檢察總長邢泰釗要求檢察機關全力追緝相關案件；此外，地下匯兌影響社會治安，最近發生幾件事情的源頭也被認為與地下匯兌有關，已要求調查局長王俊力積極處理相關案件，恢復金融秩序。（編輯：李亨山）1111214

台灣高等檢察署14日舉行媒體茶敘，台北地檢署檢察官張雯芳（圖）分享偵辦誘騙民眾至柬埔寨從事詐欺、洗錢水房等案心得，她說，有返台被害人指出因新聞不斷報導，當地老闆擔心惹麻煩乾脆放人，顯見媒體不僅有助民眾識詐，對於救援受困海外者也有所幫助。中央社記者蕭博文攝 111年12月14日