竹聯幫靜安會成員詐騙逾百人 刑事局逮50嫌

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北6日電）竹聯幫靜安會24歲陳姓幹部和弘仁會31歲許姓組長共組假投資詐騙集團，逾百人受害且財損高達新台幣2億餘元，其中1名洪嫌另涉行政院前酒駕競速案，刑事局循線逮50嫌送辦。

警政署刑事局下午舉行「貫徹系統性掃黑」記者會，署長黃明昭到場視察成果。他表示，刑事局近來掃黑多有斬獲，這次掃蕩竹聯幫明仁會、弘仁會、靜安會成員涉拘禁民眾威逼提供金融帳戶和假投資詐騙等案，將幫派成員繩之以法。

為針對幫派系統性掃黑，黃明昭說，警政署昨天通令各縣市警察局實施威力掃黑專案，對幫派所經營、圍事或賴以維生行業進行干擾性臨檢查察，若有違法情事將立刻依法究辦，並結合縣市政府實施聯合稽查、實施第三方警政，阻斷幫派分子經濟命脈。

黃明昭指出，統計今年1至11月共查獲458件幫派組織犯罪，較去年同期389件增加約18%；查獲到案犯嫌達3450人，較去年同期2865人增加約20%；查扣不法獲利高達新台幣4億5681萬餘元，較去年同期1億9999萬餘元增加56.22%，警方將貫徹「溯源、刨根、斷金流」的系統性掃黑行動。

刑事局偵查第七大隊大隊長黃水願說明案情，經持續追查、掃蕩幫派組織經營詐騙集團，發現竹聯幫靜安會陳姓幹部和弘仁會許姓組長共組假投資詐騙集團，由柬埔寨境外詐騙成員負責透過罐頭簡訊、臉書社群廣告推廣多個假投資網站或APP，再教唆幫眾假冒投顧老師透過LINE群組，誘騙民眾投資詐財。

北市一名女長者誤信上述假投資網站，遭騙光4000多萬元老本。警方初查被害者逾百人，詐騙獲利高達2億餘元。

刑事局與全台警力共組專案並發動6波緝捕行動，共查獲包括陳男、許男等50名涉案成員到案，其中8人遭法院裁定羈押禁見。

此外，值得注意的是，詐騙集團洪姓成員11月14日凌晨於北市忠孝東路酒駕競速，在忠孝東路地下道撞翻另輛白色轎車並導致無辜駕駛當場傷重身亡，車禍發生後靜安會成員還糾眾至場助陣，作勢襲警遭開槍制伏，氣焰囂張，經警方清查即是靜安會成員。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

刑事局偵查第四大隊副大隊長李名盛也說明，日前獲報花蓮有對夫妻誤信詐騙集團高薪求職陷阱，去年遭誘騙來台北後被囚禁於萬華區旅館，且存摺、提款卡都被犯嫌沒收，後又被轉移至新北市林口區套房拘禁，期間長達40多天，若有所不從就被毆打。

專案小組經長期偵蒐，於今年11月21日偵破以竹聯幫明仁會26歲陳姓幹部為首的詐騙集團，兵分多路於北市將4嫌檢肅到案，送新北地檢署偵辦。（編輯：李亨山）1111206