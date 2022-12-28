求職詐騙虐囚3死案移審 傅榆藺等27嫌全羈押

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（中央社記者蕭博文台北28日電）士檢偵結求職詐騙虐囚3死案，起訴29名被告，今天將主嫌傅榆藺、陳樺韋等27名在押被告移請士院審理。3名法官分頭訊問後陸續諭知，傅榆藺等27名被告全數羈押。

全案起於有民眾的家屬因求職詐騙遭拘禁於新北市淡水區，新北市政府警察局淡水分局獲報循線查獲淡水據點，再由新北市政府警察局刑事警察大隊循線查獲桃園據點；士林地檢署昨天宣布全案偵結，依私行拘禁致死等罪嫌起訴傅女等29人。

士檢指出，主嫌傅榆藺、陳樺韋等人組織「車隊」，透過「車商」刊登以數萬元代價承租金融帳戶的訊息，又為減少人頭帳戶提供者（俗稱車主）侵吞贓款等風險，自9月起先後於桃園市中壢區、新北市淡水區租屋，作為拘禁據點「強控」被害人。

傅榆藺等人在桃園、淡水各拘禁35人、26人，負責監禁被害人的「控員」動輒以鎮暴槍、電擊棒、棍棒或拳腳暴力對待，並不時在食物中摻入毒品，藉以囚禁、凌虐被害人，造成3人死亡，又任意遺棄被害人屍體。

檢察官認為，傅榆藺等人泯滅人性，影響台灣國際形象，針對犯罪組織核心傅榆藺、陳樺韋求處無期徒刑，其餘被告則求處20年至30年不等徒刑或從重量刑及量處適當之刑。

檢方今天將傅榆藺等27名在押被告移審法院，士林地方法院分案後，由承辦法官所屬合議庭的3名法官分3個法庭分別訊問被告，至晚間近11時全數訊問完畢，均諭知羈押。（編輯：林治平）1111228