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桃園詐騙集團非法囚禁 1人逃出報警逮5嫌

2023/1/5 22:29（1/5 22:51 更新）
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桃園市楊梅警方5日破獲一起詐騙集團非法囚禁案，逮捕27歲鍾男、21歲陳男、35歲鍾男、21歲陳男和64歲范男等5名犯嫌，被害人則有44歲張男、48歲曾男、39歲陳女、59歲彭男、57歲徐男等5人。（翻攝照片） 中央社記者葉臻傳真 112年1月5日
桃園市楊梅警方5日破獲一起詐騙集團非法囚禁案，逮捕27歲鍾男、21歲陳男、35歲鍾男、21歲陳男和64歲范男等5名犯嫌，被害人則有44歲張男、48歲曾男、39歲陳女、59歲彭男、57歲徐男等5人。（翻攝照片） 中央社記者葉臻傳真 112年1月5日
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（中央社記者葉臻桃園5日電）桃園市楊梅警方今天上午破獲詐騙集團非法囚禁案，全案因有被害人逃出後報警，警方成立專案小組破門，救出其餘4名被害者、逮捕5名犯嫌依法送辦。

桃園市政府警察局楊梅分局表示，經專案小組執行搜捕，現場查獲27歲鍾男、21歲陳男、35歲鍾男、21歲陳男和64歲范男等5名犯嫌；被害人則有44歲張男、48歲曾男、39歲陳女、59歲彭男、57歲徐男等5人。

據了解，被害人幾乎都是因為缺錢，才將帳戶賣給詐騙集團，囚禁天數2天至2週不等，也有人在過程中被施暴；其中1名被害者今天上午趁著犯嫌熟睡時逃出、向警方求救，並告知還有其他人被拘禁在楊梅區某大樓內。

警方也在現場查扣銀行存簿、金融卡、手機等證物，全案依妨害自由及洗錢防制法等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。警方表示，目前針對大樓、旅宿業等全力實施清源2.0專案清查，民眾如有發現可疑情事，均可向就近派出所報案。（編輯：張銘坤）1120105

桃園市楊梅警方5日破獲一起詐騙集團非法囚禁案，全案因有被害人順利逃出後報警，警方循線破門攻堅，救出剩餘被害者並逮捕5名犯嫌送辦。（翻攝照片）中央社記者葉臻傳真 112年1月5日
桃園市楊梅警方5日破獲一起詐騙集團非法囚禁案，全案因有被害人順利逃出後報警，警方循線破門攻堅，救出剩餘被害者並逮捕5名犯嫌送辦。（翻攝照片）中央社記者葉臻傳真 112年1月5日
桃園市楊梅警方5日上午接獲詐騙集團非法囚禁案被害人報案，組成專案小組破門搜捕多名犯嫌並救援其餘受害者，也在現場查扣多項贓證物；全案依法送辦。（翻攝照片）中央社記者葉臻傳真 112年1月5日
桃園市楊梅警方5日上午接獲詐騙集團非法囚禁案被害人報案，組成專案小組破門搜捕多名犯嫌並救援其餘受害者，也在現場查扣多項贓證物；全案依法送辦。（翻攝照片）中央社記者葉臻傳真 112年1月5日
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