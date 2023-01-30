詐團囚虐致死最重處無期徒刑 修法草案速送政院

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

法務部長蔡清祥（中）30日表示，最近因詐騙集團以囚禁凌虐方式侵害人權，著手研修刑法，包括加重妨害自由罪及詐欺罪刑責，若使人死亡或重傷，最重可處無期徒刑。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北30日電）法務部長蔡清祥今天表示，最近因詐騙集團以囚禁凌虐方式侵害人權，著手研修刑法，包括加重妨害自由罪及詐欺罪刑責，若使人死亡或重傷，最重可處無期徒刑。草案速呈報行政院。

蔡清祥上午於新春團拜前，接受媒體聯訪時，就近期刑法修法草案作出說明。

蔡清祥表示，最近因為詐騙集團有用囚禁凌虐方式來侵害人權，所以法務部積極修正刑法相關條文，包括加重妨害自由罪及詐欺罪的刑責，其中妨害自由罪部分，若是3人以上共犯，或是用凌虐囚禁方式的話，將加重其刑；犯嫌若凌虐囚禁方式造成被害人死亡或是重傷，最高可處無期徒刑。

蔡清祥指出，希望國人能夠安心，一定會執法嚴懲不法犯罪集團，現在修法已經草擬完畢，很快將呈報行政院，經行政院安排院會通過後，速送立法院審議。

法務部新聞資料指出，草案內容有4大重點，首先，在加重剝奪行動自由罪部分，3人以上共同犯罪、攜帶兇器、對被害人施以凌虐、剝奪被害人行動自由7日以上，最重可處7年有期徒刑。

第二，加重結果犯部分，對於剝奪行動自由過程造成死亡、重傷害結果，加重刑責，最重可論處無期徒刑。

第三，增訂加重詐欺類型，對於以深偽影像或聲音為詐欺行為手段，增訂為加重事由。

最後，增訂結合犯規定，因應新興詐欺犯罪模式，增訂詐欺罪與剝奪行動自由罪的結合犯規定，加重刑責，最重可處10年有期徒刑，以嚴懲此類犯罪。

法務部強調，為杜絕震驚社會的柬埔寨案、受騙遭囚凌虐等犯罪，之前已主動提出組織犯罪防制條例部分條文修正草案，就招攬國人至國外從事電信詐欺、性剝削、勞力剝削，甚至摘除器官等亂象，增訂處罰規定，最重可處7年有期徒刑，草案經行政院院會審查通過，已於民國111年12月16日函請立法院審議。

現在再接再厲，針對刑法部分再提出修正草案，未來兩法案均完成修法後，對於詐欺集團囚禁、凌虐等不法惡行或組織犯罪，將能全面防制，強力遏阻，嚴懲重罰，絕不寬貸。（編輯：方沛清）1120130