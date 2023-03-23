行政院提修法 人蛇集團誘拐「豬仔」未遂最高判7年

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為防柬埔寨「豬仔」事件再發生，行政院會23日通過修正草案，就算人蛇集團誘騙未遂，仍可視情況處5至7年以下有期徒刑。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者賴于榛台北23日電）為防柬埔寨「豬仔」事件再度發生，行政院會今天通過「人口販運防制法」與「刑法」等部分條文修正草案，規範就算人蛇集團誘騙未遂，被害人被警方勸回或救回，未遂犯仍可視情況處5年至7年以下有期徒刑。

為打擊人蛇集團與詐欺集團等惡行，行政院會今天通過「中華民國刑法」第302條之1、第303條、第339條之4修正草案，及人口販運防制法修正草案，將送立法院審議。

內政部指出，這次修正人口販運防制法主要是避免柬埔寨事件再度發生，因此擴大處罰並嚴懲不法，新增犯罪份子如剝削並利用被害人實行依台灣法律有刑罰的行為，最低可處1年以上有期徒刑、最高可處7年以下有期徒刑。

這次修法將未遂行為也納入，新增犯罪份子如果意圖剝削，以強暴、脅迫、詐術等不法手段而進行招募運送容留等不法作為，可處5年以下有期徒刑，被害人如未滿18歲，更可處7年以下有期徒刑。

此外，內政部說，對於以強暴、脅迫、詐術等不法手段，使人從事勞動與報酬顯不相當的工作時，這次也增訂最低刑度為1年以上，期嚇阻不法，維護勞動者基本人權。

修法為深化保護被害人權益，這次也增訂疑似被害人對於鑑別結果不服，得經原鑑別機關或單位向其上級機關或單位提出異議，使救濟程序更迅速；又為利外籍被害人留台謀職，並提高作證或指認加害人的意願，修正放寬核發1年期的居留許可。

這次修法也增訂觸犯人口販運罪經有罪判決確定的自然人、法人或非法人團體，自判決確定的日起，5年內不得參加政府採購投標或作為決標對象或分包廠商。

另外，為了接軌國際規範及趨勢，草案這次也修正定義，將使被害人遭受「強迫勞動、從事勞動與報酬顯不相當的工作、實行依我國有法律有刑罰的行為、為奴隸或類似奴隸」等，都納入勞動剝削範圍。

刑法修正草案部分，這次增訂犯剝奪他人行動自由罪的加重處罰事由，包括3人以上共同犯本罪、攜帶凶器犯本罪、對精神、身體障礙或其他心智缺陷的人犯本罪、對被害人施以凌虐、剝奪被害人行動自由7日以上等情形，另為獨立處罰規定，提高刑度，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新台幣100萬元以下罰金。

若犯上述罪行因而致人於死者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑；致重傷者，處5年以上12年以下有期徒刑。

這次修法為打擊深度偽造詐欺，也增訂加重詐欺類型，未來若以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄的方法而犯詐欺罪者，增訂為加重處罰事由，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金。（編輯：蘇志宗）1120323