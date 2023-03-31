「女蛇頭」張惟甄騙台灣人至柬埔寨 遭判7年6月

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「女蛇頭」張惟甄（左）等人涉嫌以高薪誘騙台灣民眾赴柬埔寨等國工作，彰化地方法院依共同犯圖利以詐術使人出國罪等判張女7年6月。（翻攝照片）

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（中央社記者蕭博陽彰化縣31日電）「女蛇頭」張惟甄以高薪工作等透過網路騙民眾出國，被害人至柬埔寨等地即被拘禁從事詐騙，張女集團被檢警破獲，彰化地方法院依共同犯圖利以詐術使人出國罪等判張女7年6月。

彰化地方法院今天發布新聞稿表示，被告張惟甄、邱守毅、林佑穎組成詐欺集團，以介紹電腦打字等各式工作快速賺錢、待遇優渥等話術誘騙民眾前往柬埔寨或泰國，抵達後由其他成員帶往特定地點，並沒收護照、限制手機使用、設置監視器、持槍監控等限制自由。

被害人遭拘禁後，便被要求從事詐騙海外人士匯款至特定人頭帳戶等詐騙工作，如違反規定可能遭警告、罰款、毆打等處罰，若不聽從便遭拘禁、毆打、體罰，甚至轉賣至其他詐欺集團，若被害人要求返回台灣，則需騙友人來當「替死鬼」頂替工作，或由家屬付贖金。

彰化地方法院指出，張惟甄負責招募民眾及安排接送被害人辦護照及出國；邱守毅則透過社群網站、交友軟體等，以高薪工作為由詐騙被害人及接送被害人前往張惟甄指定地點；林佑穎則依照張惟甄指示，負責接送被害人前往指定旅館住宿及辦理護照等事宜。

張惟甄等人去年5月至8月間陸續詐騙4男、3女出國，其中2男、1女出國前及時被檢察官以拘票攔阻而未遂；張女等人坦承參與犯罪組織、圖利以詐術使人出國等罪嫌，張女犯圖利以詐術使人出國共3罪、另2罪未遂，判處合併應執行有期徒刑7年6月，邱守毅則遭判刑4年6月、林佑穎遭判刑3年6月。全案可上訴。（編輯：郭諭儒）1120331