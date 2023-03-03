幫派誘騙民眾赴柬埔寨詐騙 警逮8嫌其中1人收押

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（中央社記者趙麗妍台中3日電）四海幫林姓男子與竹聯幫背景呂姓男子誘騙民眾赴柬埔寨從事電信詐騙，民眾到當地若不從即遭毆打，且仲介1人可獲利新台幣5萬元。警方逮捕林男等8人，林男被依人口販運法收押。

刑事局111年8月間獲知，有人以「免費招待至香港玩並招待食宿」等話術，企圖誘騙、招攬被害人前往柬埔寨從事詐欺機房工作。報請雲林地檢署指揮偵辦，會同虎尾警分局共組專案小組，歷經6個月追查偵破此集團。

電信偵查大隊今天發布新聞稿，指四海幫31歲林男和竹聯幫成員呂男，長期以話術誘騙、招攬被害人出境前往香港辦理人頭帳戶詐貸，實則前往柬埔寨從事詐騙機房。本案調查獲悉2名被害人從柬埔寨自行逃離返國。

另查該集團也從事收購人頭帳戶、囚禁帳戶持有人的犯行，有被害人在囚禁期間想返台，即遭以瓦斯槍射擊並用槍托毆打成傷，造成被害人多處骨折及撕裂傷害。

專案小組見時機成熟，2月執行治平專案，拘提林男等8人到案，包含該集團陳姓女會計，查扣手機4支、瓦斯槍2枝。詢後依涉嫌「人口販運防制法」「組織犯罪防制條例」「洗錢防制法」及「詐欺罪」移送雲林地檢署偵辦，林男遭檢察官聲押獲准。（編輯：方沛清）1110303