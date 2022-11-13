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中市警掃蕩收簿集團 4個月查獲17團逮百人

2022/11/13 15:31
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（中央社記者趙麗妍台中13日電）詐騙案件頻傳，台中市警察局統計，今年7月至今，查獲144件詐騙集團，移送1148人，其中騙取人頭帳戶的收簿集團就有17團，逮捕上百人，顯示民眾常落入詐騙話術圈套。

台中市刑警大隊今天發布新聞稿指出，追查詐騙集團常在網路po文以「提供賺錢機會」、「家庭代工購買材料」、「輕鬆借貸」等話術，要求民眾提供個人帳戶，或直接收購人頭帳戶，吸引不知情民眾加入，提供存摺後發現帳戶遭到警示才知被騙。

警方日前受理案件，其中1名李姓被害人因急需現金借貸，提供犯嫌存簿及提款卡，後面因網路銀行未申請理由無法撥款，才知遇詐騙集團。

另名王姓被害人因在網路應徵家庭代工，依專員指示寄出個人提款卡給詐騙集團，後再謊稱要幫買代工材料提供個人提款卡密碼，隔日專員即失聯，才發現帳戶已被警示，淪為詐騙集團的人頭帳戶。

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警方指出，為防杜台版「柬埔寨詐騙」事件發生，台中市警察局清查轄內遭列警示帳戶且為失蹤人口案件，是否遭不法集團拘禁暴力外，針對公寓、大樓、社區等出租場所加強訪查，杜絕市民因貸款、求職受騙情事。

溯源追查詐欺犯罪集團及黑幫，若涉私刑拘禁，以人口質押重罪究辦，並回溯清查近年失蹤人口挖掘被害，無法聯繫警示帳戶開戶人者列高風險名單啟動偵查。（編輯：黃世雅）1111113

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