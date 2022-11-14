詐騙集團囚虐案 金管會2週內研議補強帳戶異常態樣

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（中央社記者謝方娪台北14日電）詐騙集團囚虐案起因在於詐騙集團要騙走受害者帳戶作為轉帳及洗錢等用途，引起立委關注。金管會主委黃天牧允諾，將盡力在2週內研議補強帳戶異常態樣。

台灣爆發詐騙集團凌虐並囚禁求職者事件，國民黨立委曾銘宗今天在立法院財政委員會質詢時指出，國內發生台版柬埔寨虐囚事件，詐騙集團騙走受害者帳戶，用以進行轉帳或洗錢等不法用途。

曾銘宗關注，在什麼情況下民眾帳戶會被列為警示帳戶；黃天牧答詢時表示，為避免影響一般民眾金融需求，若沒有特別個案，不會特別去注意，但若檢調有提醒，銀行即會將帳戶列入警示帳戶。

金管會銀行局副局長林志吉表示，一般情況下，當有民眾向警方通知被詐騙，民眾通常會提供資金匯入的存款帳戶號碼，警方會通知該存款帳戶號碼所屬銀行，將其列為警示帳戶。

曾銘宗質疑，列警示帳戶的行為，銀行是被動進行，若以詐騙集團囚虐案為例，被囚禁的求職者不可能報案，被騙走的帳戶對詐騙集團而言就變得很好用。

林志吉指出，其中一種會列警示帳戶的情形，是被害人發現自己帳戶被他人利用，若是被囚禁，的確無法自己通報，不過有另一種情形是其他民眾匯款到此帳戶，發現遭詐騙，通報警方後，銀行也會將該帳戶列為警示帳戶。

曾銘宗進一步提到，待警方通報給銀行，銀行將帳戶列為警示帳戶，究竟需要多長時間；他強調，被囚禁的求職者會被關到帳戶被列為警示帳戶後、失去利用價值，詐騙集團才會放人，這涉及被害人會被關多久及被虐待多久。

黃天牧表示，通常是萬不得已才會影響民眾金融使用權、將帳戶列為警示帳戶，不過若要等警方通知，的確時間會比較長，金管會將和警政單位聯繫，研議是否有相關徵兆可作為提醒，若出現特定徵兆，銀行業即可提前注意。

黃天牧指出，金管會將研議從資訊彙整上找出關鍵指標，提醒銀行業留意，黃天牧並允諾，會盡力在2週內盡快研究出方案。

林志吉會後接受媒體聯訪表示，目前已有訂定10至20餘種異常交易態樣，比如帳戶停用一陣子卻突然有大筆資金進出、大筆資金進來又快速轉走等，金管會將再檢視此次案件有無需要檢討的部分，再進行補強。（編輯：潘羿菁）1111114