詐騙集團囚虐案逮28人 涂姓重要幹部及女友墾丁落網

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詐騙集團囚虐案震驚社會，警方8日循線在屏東恆春一間民宿查獲綽號「龍蝦」的涂姓嫌犯（右）及他的廖姓女友到案。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 111年11月8日

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（中央社記者高華謙新北8日電）詐騙集團囚虐案震驚社會，警方今天循線在屏東恆春一間民宿查獲與主嫌「茶董」陳樺韋同階層的重要幹部、綽號「龍蝦」的涂姓犯嫌及廖姓女友到案，全案目前共逮捕28人。

新北警方日前在新北市淡水區與桃園市中壢區分別搗破囚禁並凌虐求職者的詐騙集團，救出58名受害者，並在桃園龜山山區與南投尋獲3名死者遺體。

新北市政府警察局刑事警察大隊專案小組今天凌晨循線追查到屏東恆春鎮，經會同恆春分局協助，在恆南路一間民宿查獲綽號「龍蝦」的30歲重要幹部涂嫌及22歲廖姓女友到案。

警方初步調查，涂男與日前拘提到案的「茶董」陳樺韋是同階層幹部，廖姓女友也是詐騙集團成員。

警方另外先後逮捕負責拍攝現場回傳報告狀況的46歲鄭姓男子及一名17歲少年到案，另名19歲邱姓男子自行投案，全案目前共逮捕28人，將持續向上溯源，追查幕後首腦。（編輯：李錫璋）1111108