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外交部：378名海外遭詐國人已返台 315人待援助

2022/11/8 12:13（11/8 12:39 更新）
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（中央社記者游凱翔台北8日電）國人赴柬埔寨求職詐騙案頻傳，外交部亞東司今天統計，截至昨天止，共受理693名國人海外詐騙案，在國際救援組織、警政署及移民署等單位合作下，已有378名國人返台，目前仍有315人尚未回台。

外交部上午舉行例行記者會，針對國人赴海外求職遭詐騙案件救援狀況，亞東太平洋司長周民淦說明，根據內政部警政署掌握的訊息，統計至昨天為止，一共受理693名國人海外遭詐騙案件，在外交部、移民署、警政署國際救援組織合作下，已有378名國人返台，目前仍有315人尚未回台。

周民淦回應媒體詢問時表示，上述遭詐騙案件的發生地點，大部分還是在柬埔寨。

周民淦也提到，根據觀光局統計國人赴柬埔寨人數，6月1500人、7月2166人、8月1357人、9月1226人，可以看到數據已往下走，仍要呼籲國人海外求職務必提高警覺，不要被高薪誘惑所騙。（編輯：張均懋）1111108

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